Ни на одном направлении у россиян нет количественного преимущества, ситуация на фронте контролируемая, - военный эксперт Згурец

Об этом заявил военный эксперт Сергей Згурец в авторской колонке на Еспресо.TV.

По данным эксперта, на территории Украины в настоящее время находятся 93 российских батальонно-тактических группы. При этом на разных направлениях сосредоточено разное количество вражеских БТГ.

Згурец также объяснил, почему может сложиться впечатление, что количество украинских военных меньше количества оккупантов.

"На картах выглядит, будто украинских войск меньше. Но если мы пройдемся по всей границе от Харькова до Херсона, по каждому направлению есть определенное количество войск. Цифры для понимания: Харьковское направление - 5 российских БТГ, Изюмское направление - 24, Северодонецкое - 19, зона Попасной - около 7, Донецкое направление - 20, Запорожье - 13, Херсон - 7 российских батальонно-тактических групп. Напомню, что каждая БТГ - это 700-800 солдат, которые имеют определенную технику и способны выполнять технические задания. Но если посмотреть на карту противостояния, создается впечатление, будто наших меньше. Но де-факто большая часть украинских сил - это бригады.Мы воюем бригадами, а каждая наша бригада имеет около 4000 личного состава.Если мы посчитаем все наши бригады в зоне столкновения, то их - 29, каждая по 4 тыс. личного состава", - рассказал Згурец.

По подсчетам эксперта, в Украине находятся около 70 тыс. оккупантов, которым противостоят около 116 тыс. украинских военных.

"Так что мы выходим на 116 тыс. военных, защищающих нашу землю от захватчика. 92 российских БТГ - это около 70 тыс. личного состава. То есть фактически ни в каком направлении и в целом у россиян нет количественного преимущества, позволяющего говорить о том, что они могут обеспечить себе победу исходя из обычных тактических расчетов", - пояснил Згурец.

Эксперт добавил, что этот расчет не включает всех имеющихся в ВСУ подразделений, а также сил территориальной обороны.

"Условно говоря, ситуация на фронте контролируема и эти бригады, о которых идет речь, - это не все бригады, которые есть у нас. В частности, у нас есть части, расположенные в других регионах Украины, есть подразделения Территориальной обороны, которые в этот подсчет не включены. Так что потенциально личный состав у нас есть", - пишет Згурец.

Эксперт подчеркнул, что сейчас Украина нуждается в оружии, в то время как оккупантам сложно пополнить подразделения личным составом, а имеющиеся в них военные деморализованы.

"Вопрос только в том, что нам нужно оружие. Я надеюсь, что в результате ленд-лиза мы обеспечим оптимальный баланс между количеством личного состава и оружия. У россиян наоборот: ситуация с личным составом выглядит более критичной, поскольку обеспечить все эти батальонно-тактические группы не удается Эти БТГ не полностью сформированы и об их моральном духе мы также знаем. С учетом утверждения ленд-лиза, думаю, что на Востоке Украины минимум до 4 месяцев нам придется выдерживать российское нашествие, но используя помощь США, мы сможем российских захватчиков перемолоть", - подытожил Згурец.

Ранее, 9 мая, президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины.

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