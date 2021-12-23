Ни денег, ни дерева: в Киеве разворовали 5 млн грн на новогоднюю елку для Центрального вокзала

Об этом Киевская городская прокуратура сообщает в Telegram .

"Соломенской окружной прокуратурой г. Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту хищения средств АО "Укрзалізниця" при заключении договоров на установку и украшение новогодней елки в помещении Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве на общую сумму около 5 млн гривен", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что согласно договорам новогоднюю елку должны установить не позднее 17 декабря 2021 года.

В ходе осмотра Центрального железнодорожного вокзала 22 декабря елки не нашли.

Сейчас ведутся следственные действия и устанавливаются обстоятельства уголовного производства, чтобы привлечь виновных к ответственности.