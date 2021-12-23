Ни денег, ни дерева: в Киеве разворовали 5 млн грн на новогоднюю елку для Центрального вокзала
В Киеве прокуратура подозревает Укрзализныцю в хищении 5 млн грн на установке новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале
Об этом Киевская городская прокуратура сообщает в Telegram .
"Соломенской окружной прокуратурой г. Киева осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту хищения средств АО "Укрзалізниця" при заключении договоров на установку и украшение новогодней елки в помещении Центрального железнодорожного вокзала в г. Киеве на общую сумму около 5 млн гривен", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что согласно договорам новогоднюю елку должны установить не позднее 17 декабря 2021 года.
В ходе осмотра Центрального железнодорожного вокзала 22 декабря елки не нашли.
Сейчас ведутся следственные действия и устанавливаются обстоятельства уголовного производства, чтобы привлечь виновных к ответственности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.13
Покупка 27.13Продажа 27.36
-
EUR
Покупка 30.59Продажа 31.01
- Актуальное
- Важное