Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины.

"Международная контент-платформа Depositphotos, музей войны META HISTORY совместно с Министерством культуры и информационной политики готовят специальные коллекции NFT-артов авторства лучших украинских цифровых художников. Все полученные средства пойдут на восстановление культурных объектов", - пишет МКИП.

В министерстве сообщают, что они представят новую коллекцию украинских художников до 24 августа, посвященную культурным памятникам, разрушенным российскими оккупантами во время войны.

"Ко Дню Независимости Украины будет презентована специальная коллекция NFT-артов, созданная международной контент-платформой Depositphotos совместно с украинскими художниками. В этой коллекции будет представлено около 30 работ, которые являются творческим переосмыслением разрушенных во время войны культурных объектов", - говорится в сообщении.

Также NFT-коллекционеры смогут приобрести работы из коллекции "Аватары для Украины" Vol.2, созданной лучшими украинскими digital-художниками и разработчиками видеоигр.

Первый в Украине NFT-музей войны собрал $1 млн для ВСУ.

В апреле команда NFT-музея MetaHistory создала специальный NFT-экспонат в благодарность Илону Маску.

В мае разработчики видеоигр Rainbow Six, Warframe, STALKER, Asphalt и цифровые художники создали благотворительную NFT-коллекцию Avatars for Ukraine.

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