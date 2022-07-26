NFT-произведения украинских художников используют для восстановления разрушенных Россией объектов культуры
Средства от продажи украинских NFT-артов пойдут на восстановление культурных объектов Украины, разрушенных Россией
Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины.
"Международная контент-платформа Depositphotos, музей войны META HISTORY совместно с Министерством культуры и информационной политики готовят специальные коллекции NFT-артов авторства лучших украинских цифровых художников. Все полученные средства пойдут на восстановление культурных объектов", - пишет МКИП.
В министерстве сообщают, что они представят новую коллекцию украинских художников до 24 августа, посвященную культурным памятникам, разрушенным российскими оккупантами во время войны.
"Ко Дню Независимости Украины будет презентована специальная коллекция NFT-артов, созданная международной контент-платформой Depositphotos совместно с украинскими художниками. В этой коллекции будет представлено около 30 работ, которые являются творческим переосмыслением разрушенных во время войны культурных объектов", - говорится в сообщении.
Также NFT-коллекционеры смогут приобрести работы из коллекции "Аватары для Украины" Vol.2, созданной лучшими украинскими digital-художниками и разработчиками видеоигр.
- Первый в Украине NFT-музей войны собрал $1 млн для ВСУ.
- В апреле команда NFT-музея MetaHistory создала специальный NFT-экспонат в благодарность Илону Маску.
- В мае разработчики видеоигр Rainbow Six, Warframe, STALKER, Asphalt и цифровые художники создали благотворительную NFT-коллекцию Avatars for Ukraine.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.34
Покупка 38.34Продажа 39.3
-
EUR
Покупка 38.72Продажа 39.84
- Актуальное
- Важное