NFT-писанки помогут восстановить объекты культурного наследия Украины, - Минкультуры

Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры в facebook.



Коллекция NFT-писанок на блокчейне Ethereum, посвященная украинским городам, противостоящим российской агрессии. Каждая писанка имеет орнамент, присущий соответствующему региону Украины.



В пресс-службе отмечают, что количество и цена крипто-арта зависит от уровня разрушения города. Например, писанка Мариуполя будет представлена в одном экземпляре и будет самой дорогой, поскольку город уничтожен почти на 90%.







Деньги, изъятые из продажи, будут направлены в фонд при Министерстве культуры для восстановления объектов культурного наследия, пострадавших во время бомбардировок украинских городов. Это музеи, церкви и театры.



Коллекционеров, которые приобретут украинские NFT-писанки, призывают распространять изображения во время Пасхальных праздников, чтобы выразить поддержку Украине и познакомить как можно больше людей с украинскими символами и традициями.



По словам заместителя Министра культуры, зафиксировано около 200 эпизодов военных преступлений РФ против культурного наследия в Украине.



"Повреждены 74 объекта культурного наследия, больше всего разрушены религиозные сооружения. Есть разрушенные комплексы музеев и заповедников, дома культуры, театры, библиотеки",- сообщила заместитель Министра культуры и информационной политики Екатерина Чуева.

Напомним, львовяне в Бельгии устроили благотворительный сборник для помощи украинскому войску.