NFT-писанки помогут восстановить объекты культурного наследия Украины, - Минкультуры
16 апреля, в канун Пасхальных праздников, в Украине запустили благотворительный проект We believe
Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры в facebook.
Коллекция NFT-писанок на блокчейне Ethereum, посвященная украинским городам, противостоящим российской агрессии. Каждая писанка имеет орнамент, присущий соответствующему региону Украины.
В пресс-службе отмечают, что количество и цена крипто-арта зависит от уровня разрушения города. Например, писанка Мариуполя будет представлена в одном экземпляре и будет самой дорогой, поскольку город уничтожен почти на 90%.
Деньги, изъятые из продажи, будут направлены в фонд при Министерстве культуры для восстановления объектов культурного наследия, пострадавших во время бомбардировок украинских городов. Это музеи, церкви и театры.
Коллекционеров, которые приобретут украинские NFT-писанки, призывают распространять изображения во время Пасхальных праздников, чтобы выразить поддержку Украине и познакомить как можно больше людей с украинскими символами и традициями.
По словам заместителя Министра культуры, зафиксировано около 200 эпизодов военных преступлений РФ против культурного наследия в Украине.
"Повреждены 74 объекта культурного наследия, больше всего разрушены религиозные сооружения. Есть разрушенные комплексы музеев и заповедников, дома культуры, театры, библиотеки",- сообщила заместитель Министра культуры и информационной политики Екатерина Чуева.
- Напомним, львовяне в Бельгии устроили благотворительный сборник для помощи украинскому войску.
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