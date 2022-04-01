NFT-музей войны собрал $600 тыс. в поддержку Украины, - Минцифры
Посетители первого в мире NFT-музея войны купили 1282 цифровых художественных произведения на $600 тыс., которые пойдут в поддержку Украины
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Телеграм.
"Первый в мире NFT-музей войны собрал более 600 тысяч долларов в поддержку Украины. Такую сумму музей собрал за первый день продажи виртуальных экспонатов. Всего приобрели 1282 цифровых произведения искусства", - указал он в сообщении.
Средства от продажи произведений искусства в цифровом формате поступят в криптовалютный фонд, который создала украинская криптобиржа KUNA, и будут направлены на поддержку украинской армии и цифрового и киберсопротивления.
"Мы стали первыми, кто объединил технологию блокчейн и современное искусство, чтобы задокументировать историческую правду о войне России против Украины", - отметил Федоров.
Министр призвал посетить NFT-музей или приобрести цифровое художественное произведение, что можно сделать по ссылке здесь .
Напомним, созданный в Украине первый NFT-музей должен рассказать правду о военных преступлениях РФ.
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