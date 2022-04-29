NFT-музей создал специальный экспонат в благодарность Илону Маску за помощь Украине, - Федоров
Команда NFT-музея MetaHistory создала специальный NFT-экспонат в знак благодарности Илону Маску
Об этом в телеграмм сообщил глава Минцифры Михаил Федоров
Виртуальный экспонат вошел в отдельную коллекцию The Hall, цель которой — поблагодарить публичных людей за их поддержку Украины.
"Илон Маск с первых дней полномасштабного вторжения России максимально поддерживает Украину. Кроме терминалов Starlink, которые очень важны для оставшихся без связи регионов, он передал солнечные панели и системы сохранения Tesla Powerwall. Это сверхсовременное оборудование поможет украинцам в тех сферах, наиболее пострадавших от российской оккупации", - говорится в сообщении.
В целом благодаря продаже первой NFT-коллекции команда NFT-музея собрала 258 ETH или более $720 тысяч. Все средства уже направлены криптофонду Aid For Ukraine для помощи Украине.
Посмотреть новую коллекцию NFT-музей можно по ссылке.
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