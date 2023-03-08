NFT-коты: UACatsDivision собрали $250 тыс. на морской дрон для ВСУ
Благодаря реализации NFT-коллекции боевых котов UACatsDivision собрали 250 тысяч долларов на морской дрон для Вооруженных Сил Украины
Об этом информирует пресс-служба UNITED24 .
"Менее чем за две недели распродали четверть коллекции - 2500 NFT-котов", - пишет пресс-служба.
Благодаря этому удалось собрать 250 000 долларов на морской дрон для украинских защитников.
В целом проект UACatsDivision при поддержке криптомедиа Incrypted выпустил для UNITED24 коллекцию из 10 тысяч уникальных NFT-картинок боевых котов. Продажа стартовала 22 февраля.
Сообщается, что в течение первых 10 минут было собрано 2 миллиона гривен, а в течение первых суток уже 7 млн грн.
Наибольшей одноразовой покупкой было 99 котов.
Чтобы помочь ВСУ и получить своего NFT-кота необходимо создать его на сайте и выбрать с другими участниками имя для военно-морского беспилотника, который будет куплен за собранные деньги. Далее оплатить – можно как в криптовалюте, так и используя классические банковские карты.
Справка. NFT (non-fungible token) – это цифровой сертификат о праве владения любым объектом, например изображением, музыкой, звуковой дорожкой, видео, 3D-анимацией или текстом. И если все эти формы можно скопировать, то с NFT сделать это невозможно. В распределенном реестре он существует в единственном экземпляре, что и является главной особенностью этой технологии.
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