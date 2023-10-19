Нежная куриная отбивная: рецепты и секреты приготовления
В статье мы раскроем секреты, как приготовить отбивные из куриного филе таким образом, чтобы биточки не пересушились, а получились сочными и вкусными
Отбивные из куриного филе – это блюдо, приготовленное из куриного мяса, обычно отбиваемое кухонным молотком для того, чтобы кусочки более равномерно прожарились. Эти биточки затем могут быть обжарены или запечены, часто в кляре или сухарях, для хрустящести.
Это популярное блюдо, которое может подаваться самостоятельно или в составе других блюд, таких как сэндвичи или роллы. Их очень любят дети и взрослые.
Сочные отбивные из куриного филе
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 шт.
- куриные яйца – 2 шт.
- растительное масло – 2-3 ст. л.
- соль и специи (черный молотый перец, паприка, сахар, прованские травы)
- чеснок – 5 зубчиков
- вода – 1 стакан
- мука пшеничная
Пошаговый рецепт приготовления:
- Филе очистить от лишнего жира и плёнок, хорошо промыть. Режем мясо на битки так, как вам нравится.
- Выкладываем на доску кусочки мяса, накрываем полиэтиленовой пленкой и с помощью кухонного молотка отбиваем биточки. Не делайте их слишком тонкими, иначе мясо будет слишком сухим.
- В небольшой тарелке смешиваем соль, сахар и специи.
- В другую емкость (лучше кухонный лоток с крышкой) выкладываем битки, каждый присыпаем с обеих сторон смесью специй.
- Далее, главный секрет, как приготовить отбивные из куриного филе, чтобы они были сочными. В стакан с кипяченой водой комнатной температуры выжимаем чеснок, хорошо перемешиваем. Этим маринадом заливаем битки так, чтобы он полностью покрыл их. Закрываем лоток крышкой и оставляем мариноваться в течение 30 минут.
- Затем маринад сливаем, желательно с битков также убрать весь чеснок.
- Для кляра. В емкости взбиваем венчиком яйца и щепотку соли. В отдельную плоскую емкость насыпаем муку.
- Ставим сковороду с растительным маслом на огонь. Каждый кусок филе сначала погружаем в муку, затем в яйцо и кладем на сковородку. Жарим битки по 3-5 минут с каждой стороны до румяной корочки. Готово!
Фото: Pinterest
Куриная отбивная в духовке с сыром и помидорами
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- помидоры – 2 шт.
- майонез – 1 ч. л.
- сметана – 2 ст. л.
- чеснок сушеный – 1 ч. л.
- сыр твердый – 300 г
- соль и перец (по вкусу)
- растительное масло – 2-3 ст. л.
Пошаговый рецепт приготовления:
- Филе очищаем, нарезаем и отбиваем, как и в прошлом рецепте. Каждый кусочек мяса солим и перчим. Накрываем пищевой плёнкой и ставим на 15 минут в холодильник.
- Помидоры промываем и режем слайсами. Твердый сыр натираем на крупной терке.
- В небольшой емкости смешиваем сметану, майонез и сухой чеснок.
- На противень для запекания наливаем растительное масло и выкладываем плотным слоем биточки. Сверху их промазываем сметанным соусом, выкладываем помидоры и все посыпаем сыром.
- Ставим запекаться в духовку на 180 градусов в течение 20-30 минут. Приятного аппетита!
Фото: chasdiy.org
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