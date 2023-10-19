Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Нежная куриная отбивная: рецепты и секреты приготовления

Нежная куриная отбивная: рецепты и секреты приготовления

19 октября, 2023 четверг
18:30
Куриная отбивная

В статье мы раскроем секреты, как приготовить отбивные из куриного филе таким образом, чтобы биточки не пересушились, а получились сочными и вкусными

Отбивные из куриного филе – это блюдо, приготовленное из куриного мяса, обычно отбиваемое кухонным молотком для того, чтобы кусочки более равномерно прожарились. Эти биточки затем могут быть обжарены или запечены, часто в кляре или сухарях, для хрустящести.

Это популярное блюдо, которое может подаваться самостоятельно или в составе других блюд, таких как сэндвичи или роллы. Их очень любят дети и взрослые.

Сочные отбивные из куриного филе

Ингредиенты:

  • куриное филе – 2 шт.
  • куриные яйца – 2 шт.
  • растительное масло – 2-3 ст. л.
  • соль и специи (черный молотый перец, паприка, сахар, прованские травы)
  • чеснок – 5 зубчиков
  • вода – 1 стакан
  • мука пшеничная

Пошаговый рецепт приготовления:

  1. Филе очистить от лишнего жира и плёнок, хорошо промыть. Режем мясо на битки так, как вам нравится.
  2. Выкладываем на доску кусочки мяса, накрываем полиэтиленовой пленкой и с помощью кухонного молотка отбиваем биточки. Не делайте их слишком тонкими, иначе мясо будет слишком сухим.
  3. В небольшой тарелке смешиваем соль, сахар и специи.
  4. В другую емкость (лучше кухонный лоток с крышкой) выкладываем битки, каждый присыпаем с обеих сторон смесью специй.
  5. Далее, главный секрет, как приготовить отбивные из куриного филе, чтобы они были сочными. В стакан с кипяченой водой комнатной температуры выжимаем чеснок, хорошо перемешиваем. Этим маринадом заливаем битки так, чтобы он полностью покрыл их. Закрываем лоток крышкой и оставляем мариноваться в течение 30 минут.
  6. Затем маринад сливаем, желательно с битков также убрать весь чеснок.
  7. Для кляра. В емкости взбиваем венчиком яйца и щепотку соли. В отдельную плоскую емкость насыпаем муку.
  8. Ставим сковороду с растительным маслом на огонь. Каждый кусок филе сначала погружаем в муку, затем в яйцо и кладем на сковородку. Жарим битки по 3-5 минут с каждой стороны до румяной корочки. Готово!

Фото: Pinterest

Куриная отбивная в духовке с сыром и помидорами

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г
  • помидоры – 2 шт.
  • майонез – 1 ч. л.
  • сметана – 2 ст. л.
  • чеснок сушеный – 1 ч. л.
  • сыр твердый – 300 г
  • соль и перец (по вкусу)
  • растительное масло – 2-3 ст. л.

Пошаговый рецепт приготовления:

  1. Филе очищаем, нарезаем и отбиваем, как и в прошлом рецепте. Каждый кусочек мяса солим и перчим. Накрываем пищевой плёнкой и ставим на 15 минут в холодильник.
  2. Помидоры промываем и режем слайсами. Твердый сыр натираем на крупной терке.
  3. В небольшой емкости смешиваем сметану, майонез и сухой чеснок.
  4. На противень для запекания наливаем растительное масло и выкладываем плотным слоем биточки. Сверху их промазываем сметанным соусом, выкладываем помидоры и все посыпаем сыром.
  5. Ставим запекаться в духовку на 180 градусов в течение 20-30 минут. Приятного аппетита!

Фото: chasdiy.org

Новости
Общество
Читайте также:
Карта бойових дій Кліщіївка Андріївка Курдюмівка Бахмут 10.10.23
18 октября, 2023 среда
ВСУ продвинулись севернее Курдюмовки, - боец 93-й ОМБр "Холодный Яр"
санкції проти Ірану
18 октября, 2023 среда
Иран заявил, что с страны сняли эмбарго ООН на продажу ракет
Наслідки влучання російської ракети по селу Обухівка Дніпропетровської області
18 октября, 2023 среда
Россия ударила ракетами по частному сектору на Днепропетровщине: погибла женщина, 4 человека ранены
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.4
    Покупка 37.4
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 39.57
    Продажа 40.62
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
19 октября
19:28
"На сто процентов уверен": Усик дал прогноз на бой Фьюри против звезды UFC
19:15
Обновлено
Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ
19:14
Джим Джордан
Соратник Трампа отказался от борьбы за пост спикера палаты представителей США
19:01
Посол Германии заявил, что Берлин пока не будет предоставлять Украине ракеты Taurus
19:00
Обзор
Победные новости 603-го дня войны: Украина получит больше ATACMS, а РФ не уверена в защите Крымского моста из-за изобретательности ВСУ
18:32
Лавров после встречи с Ким Чен Ыном предложил россиянам отдыхать на курортах КНДР
18:04
РФ выпустила по Бериславу на Херсонщине 10 авиабомб: ранены две женщины
18:01
OPINION
Виталий Шабунин
Татаров и "правки Лозового"
17:56
ЕС окончательно утвердил продление временной защиты для украинских беженцев
17:47
УЕФА перенес матч "Зари" против израильского "Маккаби" в Лиге конференций
17:38
США передали Израилю первую с начала войны с ХАМАС партию бронетехники
17:33
Обновлено
Маск опроверг информацию о возможном прекращении доступа к соцсети Х в Европе
17:23
Россияне собирают отпечатки пальцев жителей ВОТ: Центр нацсопротивления назвал цель
17:15
Если это поспособствует миру в Украине: президент Финляндии заявил, что готов поговорить с Путиным
17:10
Эксклюзив
В Defense Express проанализировали, сколько вертолетов поразили ATACMS на аэродромах вблизи Луганска и Бердянска
17:07
Зеленский обсудил с Гутеррешем участие ООН в имплементации Формулы мира
17:00
Россияне обстреляли Вовчанск на Харьковщине: ранены два человека
16:50
Режиссер Сенцов получил ранение на фронте
16:49
Эксклюзив
Движение живой силы и техники замедлилось: советник мэра Мариуполя о резервах РФ
16:32
Олаф Шольц
"Более цинично не бывает": Шольц возмутился словами Путина о жертвах среди гражданских на Ближнем Востоке
16:23
ракета ATACMS
Кулеба заявил, что США будут поставлять Украине ракеты ATACMS на постоянной основе
16:05
OPINION
В Украине нужно движение за права солдат
16:02
НАПК выявило признаки обогащения начальника районного ТЦК Одессы на почти 47 млн грн
15:58
WhatsApp
В Whatsapp теперь можно использовать две учетные записи одновременно
15:40
Обновлено
Ночная атака РФ: оккупанты ударили по Сумам, в Николаеве произошел пожар в результате ракетного удара
15:28
Создавали "православные ЧВК" для войны против Украины: СБУ разоблачила руководство РПЦ
15:21
Эксклюзив
ВСУ не отдали ни сантиметра земли: в "Стальной границе" рассказали о боях на Купянско-Лиманском направлении
15:13
TVORCHI выпустили новый клип накануне тура по Украине
15:02
До конца года оккупанты планируют вывезти в РФ еще 10 тыс. украинских детей, – Лубинец
14:50
Приспешник Медведчука Гольдарб получил подозрение в коллаборационизме и оправдывании войны
14:50
Украина, Молдова и Румыния будут вместе эвакуировать граждан из сектора Газы
14:48
В Украине изменили процедуру получения первого е-рецепта: отныне к врачу идти не нужно
14:38
В Дунай выпустили более 2,5 тыс. осетровых, чтобы сохранить популяцию после подрыва Каховской ГЭС
14:33
Лауреаткой Премии Сахарова стала Махса Амини, скончавшаяся после задержания полицией морали в Иране
14:29
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:19
Петиция об отсрочке постановления Кабмина, усложняющая поставки гуманитарки, набрала 25 тыс. голосов
14:14
В Киеве на станциях метро проведут тренинги по медицинской помощи. Список локаций
14:13
В РФ заявили, что поставки США оружия Израилю – это "попытки замаскировать провал американской политики на Ближнем Востоке"
14:11
В Сербии отменили показ фильма "20 дней в Мариуполе" из-за "антироссийской пропаганды". Режиссер ленты отреагировал
14:08
OPINION
Николай Княжицкий
Принятие законопроекта о запрете религиозных организаций, аффилированных с РПЦ, – это имитация и промедление
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV