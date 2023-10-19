Нежная куриная отбивная: рецепты и секреты приготовления

Отбивные из куриного филе – это блюдо, приготовленное из куриного мяса, обычно отбиваемое кухонным молотком для того, чтобы кусочки более равномерно прожарились. Эти биточки затем могут быть обжарены или запечены, часто в кляре или сухарях, для хрустящести.

Это популярное блюдо, которое может подаваться самостоятельно или в составе других блюд, таких как сэндвичи или роллы. Их очень любят дети и взрослые.

Сочные отбивные из куриного филе

Ингредиенты:

куриное филе – 2 шт.

куриные яйца – 2 шт.

растительное масло – 2-3 ст. л.

соль и специи (черный молотый перец, паприка, сахар, прованские травы)

чеснок – 5 зубчиков

вода – 1 стакан

мука пшеничная

Пошаговый рецепт приготовления:

Филе очистить от лишнего жира и плёнок, хорошо промыть. Режем мясо на битки так, как вам нравится. Выкладываем на доску кусочки мяса, накрываем полиэтиленовой пленкой и с помощью кухонного молотка отбиваем биточки. Не делайте их слишком тонкими, иначе мясо будет слишком сухим. В небольшой тарелке смешиваем соль, сахар и специи. В другую емкость (лучше кухонный лоток с крышкой) выкладываем битки, каждый присыпаем с обеих сторон смесью специй. Далее, главный секрет, как приготовить отбивные из куриного филе, чтобы они были сочными. В стакан с кипяченой водой комнатной температуры выжимаем чеснок, хорошо перемешиваем. Этим маринадом заливаем битки так, чтобы он полностью покрыл их. Закрываем лоток крышкой и оставляем мариноваться в течение 30 минут. Затем маринад сливаем, желательно с битков также убрать весь чеснок. Для кляра. В емкости взбиваем венчиком яйца и щепотку соли. В отдельную плоскую емкость насыпаем муку. Ставим сковороду с растительным маслом на огонь. Каждый кусок филе сначала погружаем в муку, затем в яйцо и кладем на сковородку. Жарим битки по 3-5 минут с каждой стороны до румяной корочки. Готово!

Фото: Pinterest

Куриная отбивная в духовке с сыром и помидорами

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

помидоры – 2 шт.

майонез – 1 ч. л.

сметана – 2 ст. л.

чеснок сушеный – 1 ч. л.

сыр твердый – 300 г

соль и перец (по вкусу)

растительное масло – 2-3 ст. л.

Пошаговый рецепт приготовления:

Филе очищаем, нарезаем и отбиваем, как и в прошлом рецепте. Каждый кусочек мяса солим и перчим. Накрываем пищевой плёнкой и ставим на 15 минут в холодильник. Помидоры промываем и режем слайсами. Твердый сыр натираем на крупной терке. В небольшой емкости смешиваем сметану, майонез и сухой чеснок. На противень для запекания наливаем растительное масло и выкладываем плотным слоем биточки. Сверху их промазываем сметанным соусом, выкладываем помидоры и все посыпаем сыром. Ставим запекаться в духовку на 180 градусов в течение 20-30 минут. Приятного аппетита!

Фото: chasdiy.org