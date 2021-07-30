"Нежелательная организация": из РФ уехали главред расследовательского издания "Проект" и его заместитель, другие журналисты также планируют уезжать
Главный редактор издания "Проект", специализирующегося на расследованиях, Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубин уехали из России в США
Об этом Баданин заявил в комментарии Reuters .
Он был в отпуске не в РФ, когда узнал, что Project Media, Inc признан "нежелательной организацией". Возвращаться журналист пока не планирует.
По его словам, еще ряд журналистов издания планируют выехать в страну, "которая расположена ближе к России".
Главред издания заявил, что работу оно не прекратит.
"Проект" писал о вероятной третьей дочери Путина, о возможной второй жене Кадырова, о деятельности "ПВК Вагнера" в Африке. В день выхода расследования о главе МВД России Владимире Колокольцеве к журналистам пришли с обысками.
Баданина, а также журналистов Ольгу Чуракову, Юлию Лукьянову и Марию Железнову внесли в реестр "иноагентов" в РФ.
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