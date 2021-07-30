"Нежелательная организация": из РФ уехали главред расследовательского издания "Проект" и его заместитель, другие журналисты также планируют уезжать

Об этом Баданин заявил в комментарии Reuters .

Он был в отпуске не в РФ, когда узнал, что Project Media, Inc признан "нежелательной организацией". Возвращаться журналист пока не планирует.

По его словам, еще ряд журналистов издания планируют выехать в страну, "которая расположена ближе к России".



Главред издания заявил, что работу оно не прекратит.

"Проект" писал о вероятной третьей дочери Путина, о возможной второй жене Кадырова, о деятельности "ПВК Вагнера" в Африке. В день выхода расследования о главе МВД России Владимире Колокольцеве к журналистам пришли с обысками.

Баданина, а также журналистов Ольгу Чуракову, Юлию Лукьянову и Марию Железнову внесли в реестр "иноагентов" в РФ.