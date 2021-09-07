Нежелание РФ продлевать мандат ОБСЕ на границе с Украиной свидетельствует об отказе от "Минска", - Резников
Нежелание Российской Федерации продлевать мандат пограничной миссии ОБСЕ на Донбассе свидетельствует о ее отказе от исполнения Минских договоренностей
Об этом сказал вице-премьер-министр Алексей Резников, сообщают Факты.
"Я лично это толкую как, по сути, отказ России от Минских договоренностей, так как условие, что там будет СММ ОБСЕ, предусмотрено этими соглашениями", - пояснил министр.
По мнению Резникова, вариант дополнительной поставки оружия через неконтролируемй Украиной участок границы с РФ абсолютно вероятен.
В то же время министр рассказал, что украинская делегация во время визита в США обсуждала с партнерами возможность привлечения их к тем или иным площадкам по урегулированию вооруженного конфликта между Украиной и РФ.
"Это может быть продолжение Минских договоренностей, потому что, к сожалению, другого нет, как логистической площадки, созданной Нормандским форматом. Минск - ради договоренностей по гуманитарным и экономическим вопросам, прекращение режима огня и т.д. ", - пояснил Резников.
- Напомним, Россия заявила, что не будет поддерживать продолжение работы миссии ОБСЕ на российско-украинской границе.
- В МИД Украины осудили намерение Российской Федерации не продлить мандат миссии ОБСЕ на российско-украинской границе.
- В посольстве Соединенных Штатов Америки разочарованы ситуацией отказа РФ продолжить работу миссии ОБСЕ на границе Украины и РФ.
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