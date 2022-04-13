Нежелание Макрона признать геноцид украинцев после откровенных заявлений российского руководства и преступных действий российских военных разочаровывает, - МИД Украины
Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что не желание президента Франции Эммануэля Макрона называть зверства россиян в Украине геноцидом разочаровывает
Об этом он написал в Facebook.
"Украина и Россия исторически близки по объективным причинам, но миф о двух братских народах России и Украины начал разрушаться после оккупации Крыма и агрессии на Донбассе в 2014 году. Тогда российские «братья» якобы пришли защищать русскоязычное население. Но за восемь лет убили. 14 тыс. украинцев Этот миф окончательно разрушился, когда первые российские ракеты полетели на украинские города в феврале «Братский» народ не убивает детей, не расстреливает гражданских, не насилует женщин, не калечит пожилых людей и не уничтожает дома другого «братского» народа . К зверстам против беззащитных людей не прибегают даже самые ожесточенные враги. Пока нет ни моральных, ни реальных оснований вести разговоры о «братских» связях российского и украинского народов», - написал он.
- Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался назвать действия России в Украине "геноцидом" в телевизионном интервью телеканалу France 2. Более того, Макрон сказал, что украинцы и россияне "братские народы", потому против эскалации риторики.
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