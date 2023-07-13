Об этом дипломат сказал в эфире SkyNews .

Пристайко заявил, что это был "нездоровый сарказм" со стороны президента.

"Я думаю, он ответил немного с сарказмом... когда президент Зеленский сказал, что каждое утро он будет просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его... Я не считаю, что это здоровый сарказм", - объясняет посол.

Пристайко подчеркнул, что "Украина не должна показывать России, что между ней и партнерами что-то происходит – враг должен знать, что Украина и партнеры работают вместе". Дипломат подчеркнул, что РФ должна видеть, что если что-нибудь случится, "Бен может позвонить и рассказать все, что хочет".