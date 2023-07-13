"Нездоровый сарказм": посол Украины в Британии раскритиковал заявление Зеленского о "ежедневной благодарности" Уоллеса
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко раскритиковал комментарий Владимира Зеленского, якобы он ежедневно утром будет благодарить Уоллеса за помощь Украине
Об этом дипломат сказал в эфире SkyNews .
Пристайко заявил, что это был "нездоровый сарказм" со стороны президента.
"Я думаю, он ответил немного с сарказмом... когда президент Зеленский сказал, что каждое утро он будет просыпаться и звонить Бену Уоллесу, чтобы поблагодарить его... Я не считаю, что это здоровый сарказм", - объясняет посол.
Пристайко подчеркнул, что "Украина не должна показывать России, что между ней и партнерами что-то происходит – враг должен знать, что Украина и партнеры работают вместе". Дипломат подчеркнул, что РФ должна видеть, что если что-нибудь случится, "Бен может позвонить и рассказать все, что хочет".
- Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес прокомментировал возмущение Владимира Зеленского о том, что НАТО не пригласило Украину, и заявил, что его страна не является онлайн-магазином Amazon, поэтому не может передать Украине все необходимое оружие из своих запасов.
- В ответ на это Зеленский заявил, что Украина очень благодарна Британии за поддержку, а также, что он "может утром просыпаться и благодарить министра лично".
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