Независимый политолог Орешкин рассказал, кто в РФ является основной угрозой режиму Путина
Дмитрий Орешкин, независимый политолог, профессор Свободного университета в Риге, считает, что сейчас основной угрозой для путинской власти являются именно турбопатриоты, условно говоря, люди пригожинско-гиркинского плана, которые выдвигают претензии Путину, что тот плохо воюет
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"В путинской модели власти общественное мнение является не политическим субъектом, а политическим объектом. Им манипулируют, ему заливают в мозг с помощью телевидения определенную картинку мира. Пока не изменится власть - не перестроится общественное мнение. На самом деле речь об устойчивости путинского режима касается только настроения элит. Во-первых, элиты лучше информированы, во-вторых, имеют навыки самостоятельного анализа информации. Вот там может быть переосмысление. На самом деле оно уже происходит, и мы видим некоторые опосредованные признаки: кто-то уезжает, кто-то объявляет себя казахстанским бизнесменом и отказывается от российских корней. А это элитные граждане, и это плохие признаки для Путина", - отметил независимый политолог.
По его словам, Патрушев, или Медведев, или еще кто-то – это не все путинские элиты, а лишь турбопатриотическая часть. Конечно, они оказывают очень высокое влияние, но и умеют брать деньги в тумбочке. Однако, не думают и не умеют думать, откуда эти деньги появляются. Уже треть российского бюджета, из 30 триллионов рублей примерно 10 уходит на войну. Так долго продолжаться не может, очевидно, условия жизни будут ухудшаться как у населения, так и у тех же элит.
"Итак, среди элит происходит скрытое бухтение и разочарование, причем с обеих сторон. Понятно, что те люди, которые хотели бы видеть Россию европейскоориентированной страной, загнаны под лавку, они молчат, запуганы и выполняют те приказы, которые им дает Путин. Но сейчас основной угрозой для Путина являются именно турбопатриоты - условно говоря, люди пригожинско-гиркинского плана, выдвигающие Путину претензии о том, что плохо воюет, давно надо было Украину победить, давно нужно было поднять триколор над Киевом, а Путин слабак - вот , что наиболее интересно. Поэтому теперь путинские репрессии будут бить именно по турбопатриотической общественности. И в этом смысле именно элиты переживают разрыв шаблона", - отметил профессор.
Дмитрий Орешкин убежден, что чем больше и эффективнее будут действовать ВСУ, тем быстрее будет происходить надлом, разочарование и формирование претензий к Путину со стороны российских элит. А что касается общественного мнения, то оно сидит с открытым ртом у телевизора и вообще не понимает, что происходит.
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