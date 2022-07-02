Независимый медийный совет призвал власти открыто обсудить, доработать и принять новое законодательство о медиа
Независимый медийный совет обратился к руководству государства и Верховной Рады без промедления восстановить прозрачный процесс подготовки нового законодательства о медиа с участием экспертного сообщества, общественных организаций и профессиональных медийщиков
Об этом говорится в обнародованном обращении на сайте организации
Статус кандидата в члены Европейского Союза требует от Украины прозрачного и динамичного процесса упорядочения и обновления медийного законодательства.
Обретение статуса кандидата в члены Европейского Союза требует от Украины принятия демократического, современного и действенного законодательства в сфере медиа. В частности, в рекомендации Европейской комиссии по будущему членству Украины в ЕС содержится требование к нашему государству «преодолеть влияние корыстных интересов путем принятия закона о СМИ, который согласовывает законодательство Украины с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах и предоставляет полномочия независимому регулятору СМИ". Принятие законодательства о медиа, учитывающее требования Директивы №1808/2018/ЕС, упорядочивает украинское законодательство в соответствии с рекомендациями экспертов Совета Европы и приближает к правовой базе Евросоюза — одно из обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.
Законопроект "О медиа" №2693-д с 2019 года ждет первое чтение. Еще 14 июля 2020 года Комитет по гуманитарной и информационной политике рассмотрел проект и рекомендовал Верховной Раде Украины принять его за основу в первом чтении и учесть предоставленные комитетом предложения.
Заявление председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука о намерении парламента "работать в турборежиме, чтобы до 2025 года выполнить все обязательства для членства в ЕС", с одной стороны, дает надежду на разблокирование этого и других важных законопроектов, которые давно пора принять. Кроме того, существует опасность принятия этих законодательных актов наспех в кулуарном режиме.
Мы, общественные и медийные организации, призываем руководство государства и Верховную Раду без промедления восстановить прозрачный процесс подготовки нового законодательства о медиа с участием экспертного сообщества, общественных организаций и профессиональных медийщиков. Введение новых механизмов регулирования в сфере медиа, критически важного для функционирования демократии, должно происходить с учетом реалий и интересов медийного сообщества, организаций гражданского общества, баланса прав и свобод с необходимостью отвечать на вызовы, которые для Украины составляет информационная и вооруженная агрессия России.
Независимый медийный совет приглашает другие общественные и медийные организации присоединиться к этому призыву и выражает готовность участвовать в обсуждении и совершенствовании нового законодательства о медиа.
Для присоединения к подписантам заявления заполните краткую форму .
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