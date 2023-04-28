Независимые эксперты обнаружили ошибки в отчете Amnesty International, где звучали обвинения в адрес ВСУ, - NYT
Amnesty International заказала независимую проверку своих утверждений, будто ВСУ незаконно подвергают опасности гражданское население: эксперты обнаружили в отчете ошибки
Об этом говорится в материале The New York Times.
Отмечается, что в некоторых аспектах экспертная комиссия согласилась с выводами Amnesty International, свидетельствующими, что украинские военные часто находились вблизи мирных жителей.
Однако комиссия единогласно пришла к выводу, что Amnesty International допустила несколько ошибок в своем заявлении, а ее ключевые выводы о нарушении Украиной международного права "не были в достаточной степени подтверждены" доказательствами.
Общий нарратив заявления от 4 августа был "написан на языке, который был неоднозначным, неточным и в некоторых аспектах юридически сомнительным", - говорится в отчете. "Это особенно касается первых абзацев, которые можно прочитать как предполагающие - даже если это не входило в намерения AI, - что на системном или общем уровне украинские силы в первую очередь или в равной степени виновны в гибели гражданских лиц в результате атак со стороны России", - говорится в докладе.
В электронном письме представитель Amnesty International охарактеризовал независимую проверку как "часть постоянного внутреннего процесса, и эти выводы помогут нам информировать и улучшить нашу будущую работу".
- 4 августа международная неправительственная правозащитная организация "Amnesty International" в своем отчете заявила , что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружение в школах и больницах.
- Президент Украины Зеленский прокомментировал доклад Amnesty International и сказал, что так правовая организация пытается амнистировать государство-террориста.
- Позже генеральный секретарь Amnesty International Агнесс Каламар отреагировала на критику доклада ее организации и заявила, что это не "ослабит беспристрастность" команды.
- 7 августа организация Amnesty International извинилась за "страдания и гнев", которые вызвал ее отчет с обвинением украинских военных в создании опасности для гражданских, однако пересматривать свою оценку действий ВСУ не собирается.
- Стало известно, что правозащитная организация Amnesty International использовала для подготовки своего отчета о войне в Украине показания людей, находившихся в фильтрационных лагерях и тюрьмах на временно оккупированных территориях
- Заместитель главы МИД Польши Пшидач подчеркнул , что отчет Amnesty International свидетельствует о сильном влиянии РФ на организацию.
- Соучредитель шведского подразделения Amnesty International Пер Вестберг решил покинуть организацию из-за отчета, в котором обвинили ВСУ.
- После опубликования отчета, в котором Amnesty International обвиняла ВСУ в том, что они подвергают гражданских рискам, финское отделение правозащитной организации потеряло около 400 доноров.
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