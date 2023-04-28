Об этом говорится в материале The New York Times.

Отмечается, что в некоторых аспектах экспертная комиссия согласилась с выводами Amnesty International, свидетельствующими, что украинские военные часто находились вблизи мирных жителей.

Однако комиссия единогласно пришла к выводу, что Amnesty International допустила несколько ошибок в своем заявлении, а ее ключевые выводы о нарушении Украиной международного права "не были в достаточной степени подтверждены" доказательствами.

Общий нарратив заявления от 4 августа был "написан на языке, который был неоднозначным, неточным и в некоторых аспектах юридически сомнительным", - говорится в отчете. "Это особенно касается первых абзацев, которые можно прочитать как предполагающие - даже если это не входило в намерения AI, - что на системном или общем уровне украинские силы в первую очередь или в равной степени виновны в гибели гражданских лиц в результате атак со стороны России", - говорится в докладе.

В электронном письме представитель Amnesty International охарактеризовал независимую проверку как "часть постоянного внутреннего процесса, и эти выводы помогут нам информировать и улучшить нашу будущую работу".