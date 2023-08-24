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Обновлено

"Независимость – выбор свободных": мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости

24 августа, 2023 четверг
12:29
Мир

В четверг, 24 августа, мировые политики и чиновники поздравили Украину с 32-летием Дня Независимости

Поздравления они выкладывают в социальных сетях.

Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Украину и заявил, что 24 августа – это день свидетельства независимости, суверенитета и демократии Украины и день гордости за силу и устойчивость страны. Также, по его словам, это день чествования украинского наследия и культуры.

"Сегодня также исполняется полтора года с тех пор, как Кремль начал свое грубое, полномасштабное вторжение в Украину - 18 месяцев бессмысленной агрессии, повлекшей смерть и разрушение по всей Украине", - добавил Блинкен.

Он также подчеркнул, что именно благодаря стойкости ее народа Украина победит, а Россия "заплатит высокую цену за то, что она сделала".

Роберта Метсола

Президент Европейского парламента Роберта Метсола также приветствовала Украину и всех украинцев с Днем Независимости.

"Свобода, суверенитет, независимость. Это то, что Украина заслуживает, то, что поддерживает Европа, то, что ждет в будущем. В День Независимости мы еще раз подтверждаем нашу преданность Украине", - подчеркнула Метсола.

По ее словам, Европейский парламент будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, "так же, как мы это делали за последние 18 месяцев".

Президентка же записала видеопоздравление, которое начало на украинском языке: "Шановні українці, українки".

Жозеп Боррель

Представитель главы европейской дипломатии Жозеп Боррель записал видеопоздравления ко Дню Независимости Украины.

"Приветствую украинский народ с Днем Независимости Украины. Вы боретесь за свою свободу и смело защищаете ценности, которые мы разделяем. Европа твердо стоит за вами. Наше будущее вместе", - подчеркнул чиновник.

Урсула фон дер Ляен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен поздравила украинцев и заявила, что сила Украины в ее людях.

"В их мужестве, их силе и неизменной надежде на будущее мира и процветание в объединенной Европе. Они вдохновляют всех европейцев. Поздравляем Владимира Зеленского и народ Украины в День Независимости Украины", - подчеркнула президент.

Павел Грод

Президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод также выразил поздравление с Днем Независимости Украины.

"Сегодня наше несокрушимое Украинское государство отмечает 32-ю годовщину восстановления Независимости. Смело защищаясь от геноцидной войны России против 65-миллионного украинского народа, мы демонстрируем всему миру, свою силу, достоинство и железную волю", - написал президент Всемирного конгресса украинцев.

"Независимость - это выбор сильных - это выбор достойных - это выбор свободных", - добавил Грод.

Мая Санда

Президент Молдовы Мая Санду поздравила Украину с Днем Независимости и заявила о своей "твердой поддержке".

"Сегодня, когда Украина празднует свой День Независимости, мы поддерживаем вас как никогда твердо. Ваша стойкость, решительность и непреклонная преданность свободе вдохновляют всех нас. Вместе, в общей вере в демократию и европейское будущее, мы двигаемся вперед. Слава Украине!" – написала президент Молдовы.

Матти Маасикас

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас также записал видеообращение с поздравлением.

"Мое послание в 32-й День Независимости Украины – это послание надежды. Надежды на победу в этой ужасной войне, надежды на восстановление территориальной целостности Украины, надежды на справедливость по отношению к российским военным преступникам. И надежды, что Украина станет членом ЕС", - говорится. в приветствии.

Мелинда Симмонс

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс также записала поздравления на украинском языке и подчеркнула, что "независимость – это выбор будущего".

"Для меня независимость – это выбор своего будущего", – заявила Симмсон.

Бриджит Бринк

Посол США в Украине Бриджит Бринк начала свое поздравление на украинском языке и заявила, что Соединенные Штаты поддерживают борьбу украинцев за свою свободу.

"И американцы, и украинцы знают ценность и цену свободы. Соединенные Штаты поддерживают вас, когда вы боретесь за свое будущее, и наша поддержка не расслабится. С Днем Независимости, Украина. Слава Украине!" – написала Бринк.

Канадские дипломаты

Канадские дипломаты в видеоприветствии заявили , что их страна одной из первых признала и поддержала Украину как свободное и суверенное государство.

"24 августа 1991 года украинцы стоя гордо провозгласили свою независимость. Сегодня они продолжают стоять, и Канада продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - написали в поздравлении.

Гаэль Вейсьер

Новый посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер поздравил Украину и написал, что гордится быть в Украине в День Независимости.

"Счастливого Дня Независимости! Горжусь быть в Киеве в этот особый день. Как сказал вчера президент Макрон, мы снова подтверждаем нашу непреклонную солидарность", - говорится в поздравлении.

  • Президент Владимир Зеленский поздравил с Днем Независимости Украины всех, кто борется и помогает - военных, медиков, учителей, семьи и каждого гражданина.
  • Также украинские военные руководители приветствовали граждан с Днем Независимости страны и подчеркнули, что свобода и достоинство всегда были нашими главными ценностями.
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Урсула фон дер Ляйен
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