"Независимость возможна только когда есть люди, готовые за нее бороться": Залужный поблагодарил защитников и защитниц Украины
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал поздравления по случаю Дня Независимости Украины и поблагодарил защитников
Об этом он написал в Facebook.
"Те, кто за нее воюют, знают ее вкус. Это вкус въедающейся в кожу земли. Вкус крови и смерти, которой пронизан воздух. Соленый вкус слез. Независимость - это ответственность, лежащая на твоих плечах. Ты ведешь в бой и знаешь, что из него вернутся не все. И живые, и павшие остаются с тобой навсегда. На совести. И в памяти", - сказал он.
Залужный поблагодарил защитников и защитниц Украины. "Имею честь служить вместе с вами. Вечная память павшим героям! Вечная слава живым! Слава Украине!", - добавил главнокомандующий ВСУ.
- Каждый год 24 августа Украина отмечает свой главный государственный праздник – День Независимости. В 2022 году оно пришлось на среду.
- Поисковая система Google представила новый дудл, посвященный Дню Независимости Украины.
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