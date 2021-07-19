"Независимость судьи гарантируется Конституцией": Верховный суд об открытии ГБР дела об отмене указа Зеленского
Верховный суд отреагировал на дело, открытое Госбюро расследований по решению суда, о незаконности указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей КСУ
Об этом сообщила пресс-служба суда в Facebook.
"В Кассационный административный суд в составе Верховного суда действительно поступил запрос ГБР о предоставлении ряда документов по рассмотрению дела по иску Тупицкого к президенту Украины", - говорится в сообщении.
Там добавили, что с целью полного обоснования позиции суда и избежания манипуляций публично оглашен полный текст решения, а также подготовлены и опубликованы на веб-сайте суда пресс-релизы с освещением выводов суда. В ВС отметили, что рассмотрение дела происходило открыто и прозрачно, анонсировались заседания, а также сообщалось о всех этапах рассмотрения.
Из запроса ГБР, который поступил в суд, следует, что им осуществляется расследование по делу по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия)", - заявили в суде.
Там отметили, что в соответствии со ст. 129 Конституции, судья, осуществляя правосудие, является независимым и руководствуется верховенством права, а в ст. 126 закреплено, что независимость и неприкосновенность судей гарантируются Конституцией и законами, и добавили, что воздействие на судью каким-либо образом запрещается. Судья не может быть привлечен к ответственности за принятое им судебное решение.
- Напомним, Верховный Суд заявил, что признал незаконным указ Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда, поскольку президент вышел за рамки своих полномочий.
- Представитель президента Украины Владимира Зеленского заявил, что возвращение Александра Тупицкого в Конституционный Суд - это попытка сорвать проведение судебной реформы.
- В ОПУ впоследствии сообщили, что обжалуют решение Верховного Суда.
- Верховный Суд отреагировал на критику Офиса президента в связи с признанием неконституционным указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей КСУ.
- На судей Верховного суда, вынесших решение об отмене указа президента Владимира Зеленского, которым он лишил должности бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого, завели дело за злоупотребление властью.
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