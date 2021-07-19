"Независимость судьи гарантируется Конституцией": Верховный суд об открытии ГБР дела об отмене указа Зеленского

Об этом сообщила пресс-служба суда в Facebook.



"В Кассационный административный суд в составе Верховного суда действительно поступил запрос ГБР о предоставлении ряда документов по рассмотрению дела по иску Тупицкого к президенту Украины", - говорится в сообщении.



Там добавили, что с целью полного обоснования позиции суда и избежания манипуляций публично оглашен полный текст решения, а также подготовлены и опубликованы на веб-сайте суда пресс-релизы с освещением выводов суда. В ВС отметили, что рассмотрение дела происходило открыто и прозрачно, анонсировались заседания, а также сообщалось о всех этапах рассмотрения.



Из запроса ГБР, который поступил в суд, следует, что им осуществляется расследование по делу по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия)", - заявили в суде.



Там отметили, что в соответствии со ст. 129 Конституции, судья, осуществляя правосудие, является независимым и руководствуется верховенством права, а в ст. 126 закреплено, что независимость и неприкосновенность судей гарантируются Конституцией и законами, и добавили, что воздействие на судью каким-либо образом запрещается. Судья не может быть привлечен к ответственности за принятое им судебное решение.

Напомним, Верховный Суд заявил, что признал незаконным указ Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда, поскольку президент вышел за рамки своих полномочий.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского заявил, что возвращение Александра Тупицкого в Конституционный Суд - это попытка сорвать проведение судебной реформы.

В ОПУ впоследствии сообщили, что обжалуют решение Верховного Суда.

Верховный Суд отреагировал на критику Офиса президента в связи с признанием неконституционным указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей КСУ.

На судей Верховного суда, вынесших решение об отмене указа президента Владимира Зеленского, которым он лишил должности бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого, завели дело за злоупотребление властью.