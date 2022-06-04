Об этом сообщило МОН .

"Министерство образования и науки Украины утвердило Календарный план организации независимого тестирования профессиональных компетентностей участников сертификации педагогических работников в 2022 году. Согласно плану, в этом году независимое тестирование учителей начальной школы состоится 10 сентября", - отметили в министерстве.

Тест состоит из 100 заданий и будет иметь один правильный ответ. На его исполнение выделят 180 минут. Его результаты будут определяться, учитывая количество набранных баллов за все задания. Их и информацию о допущениях/недопущениях к участию в следующем этапе разместят в кабинетах участников сертификации до 28 сентября.

Сертификация состоит из трех этапов:

независимое тестирование участников сертификации (проводит Украинский центр оценки качества образования);

самооценку участниками сертификации собственного педагогического мастерства (проводит Государственная служба качества образования);

изучение практического опыта работы участников сертификации (проводит Государственная служба качества образования).

Зарегистрироваться на сертификацию можно будет в течение 1-15 августа 2022 в два этапа:

основной (1 – 8 августа) – в пределах предельного количества для каждого региона;

дополнительный (9 – 15 августа) – в пределах общего предельного количества (2500 учителей).

Если зарегистрируется 2500 человек, то она будет прекращена досрочно.

Ранее Украинский центр оценки качества образования утвердил содержание теста, ориентировочное распределение задач и схему начисления баллов сертификации педагогов 2022 года.

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