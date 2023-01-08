Независимо от ситуации на фронте правительство в этом году обеспечит все социальные выплаты, - Стефанишина
Правительство Украины благодаря помощи ЕС и США обеспечит стабильное финансирование всех выплат, касающихся выполнения государством своих функций, в течение всего 2023 года независимо от развития событий на поле боя
Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью в эфире национального телемарафона.
"В течение 2022 года мы провели успешные переговоры и обеспечим 2023 год стабильным финансированием за счет макрофинансовой помощи ЕС в объеме 18 млрд евро на этот год и за счет существенной помощи со стороны США, которая позволит покрывать дефицит украинского бюджета каждый месяц. Это означает, что все зарплаты, пенсии, медицинские, социальные выплаты – все выплаты, касающиеся выполнения государством своих функций, будут обеспечены в течение всего года вне зависимости от развития событий на поле боя", - сказала Стефанишина.
В частности, она также добавила, что это очень важная инвестиция всего мира в выживание Украины в течение войны.
- Также 8 января Стефанишина заявила, что Украина ожидает оценки ЕС по поводу выполнения семи рекомендаций уже этой весной.
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