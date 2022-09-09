Независимо от адреса в документах: ВПЛ будут получать социальные услуги по месту фактического пребывания
Внутренне перемещенные лица смогут получить социальные услуги по месту своего фактического пребывания
Об этом сообщает пресс- служба правительства Украины.
Минсоцполитики с 1 октября введет Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС), созданную для централизации назначений, начислений и выплат внутренне перемещенным лицам. Благодаря ему переселенцы смогут получать выплаты по месту своего фактического пребывания.
Министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук заявила, что ВПЛ смогут решать все вопросы в любой точке Украины.
"Органы соцзащиты будут предоставлять услуги независимо от того, какой адрес указан у человека в документах. Например, когда человек переехал из города Харьков, получил справку ВПЛ во Львове, а затем переместился в Тернополь, то все вопросы он сможет решить в фактическом месте пребывания. В условиях полномасштабной войны мы должны максимально обезопасить наших людей и упростить для них предоставление услуг", - подчеркнула Верещук.
Так, внутренние переселенцы в любом региональном управлении социальной защиты могут:
- быстро изменить в справке ВПЛ неактуальное место жительства;
- исправить ошибочные или некорректные данные в заявлении на получение справки ВПЛ;
- выяснить и устранить причину задержки пособия на жительство.
В настоящее время завершают тестирование ЕИССС в трех областях Украины: Житомирской, Ровенской и Винницкой. Также идет подключение сотрудников управления соцзащиты из других областей для ее внедрения по всей стране.
8 сентября в правительстве сообщили , что студенты-ВПЛ и жители особо опасных территорий смогут перевестись на бюджетное обучение.
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