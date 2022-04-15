"Независимо на каком основании военнообязанные лица определенных категорий покинули Украину, они должны будут вернуться": нардеп Вениславский о возможных дополнениях к закону о военном состоянии

Об этом нардеп сказал в эфире Espreso TV.



Вениславский отметил: "В дополнении закона "О правовом режиме военного положения" мы предлагаем добавить пункт, согласно которому определенные категории лиц должны вернуться из-за границы, чтобы защищать Украину. Президент должен определить те военно-учетные специальности или звания, например лица офицерского состава, или артиллеристы, подводники, саперы и т.д.. Эти люди должны вернуться в Украину в течение 15 суток с момента введения правового режима военного положения. Независимо от того, на каком основании военнообязанные лица покинули Украину, этот закон должен распространяться на всех".

Также нардеп подчеркнул, что у президента должна быть дискреция, согласно которой он определяет те категории военнообязанных, которые должны вернуться в первую, вторую, третью очереди.



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