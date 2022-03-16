Независимая Украина будет существовать гораздо дольше Путина, - госсекретарь США Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз выразил поддержку Украине и подчеркнул, что наша независимая страна будет существовать гораздо дольше Владимира Путин
Об этом сообщает CNN .
По словам Блинкена, США пытаются предотвратить как можно больше смертей и разрушений в Украине.
"Во-первых, Украина, независимая Украина будет существовать гораздо дольше Владимира Путина. Так или иначе, Украина останется, а в какой-то момент Путина уже не станет. Настоящий вопрос заключается в том, сколько смертей и разрушений сейчас наносит российская агрессия. И это то, над чем мы работаем, насколько можем - ограничить, остановить, положить конец войне, которую проводит Россия. Мы делаем это благодаря поддержке, которую оказываем Украине каждый день. Мы делаем это благодаря давлению, которое ежедневно оказываем на Россию",- сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.
- 14 марта госсекретарь США Энтони Блинкен сдержанно отреагировал на обстрел Яворивского полигона , который находится в 20 км к границе с НАТО.
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