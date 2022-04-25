Независимая Украина будет существовать дольше, чем находиться на сцене Путин, - Блинкен после визита в Киев

Об этом Блинкен заявил по итогам визита в Киев, сообщает CNN .

По его словам, США будут помогать Украине в противостоянии российской агрессии, пока не увидят окончательного успеха.

"Мы не знаем, как будет разворачиваться остаток этой войны, но мы знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать дольше, чем Владимир Путин будет находиться на сцене. И наша поддержка Украины будет продолжаться. Она будет продолжаться, пока мы не увидим окончательного успеха", - заверил Блинкен.

На пресс-конференции в Польше, посвященной визиту в Украину, он добавил, что восхищен профессионализмом и мужеством украинских военных.

"Во время встречи мы выразили глубочайшие соболезнования президенту Зеленскому в связи с потерей такого количества мирных жителей и, конечно, утратой тех мужественных воинов, которые проделали прекрасную работу по отражению атак российских сил. Мы также выразили свое восхищение их профессионализмом и их преданностью защищать свою демократию", - сказал Блинкен.

24 апреля в Киев прибыли госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин.

25 апреля Владимир Зеленский заявил, что в ходе переговоров с Энтони Блинкеном и Ллойдом Остином речь шла о помощи ВСУ, финансовой поддержке, усилении санкций против РФ и гарантиях безопасности Украины.

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