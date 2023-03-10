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Война с Россией: хроника
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OPINION

Незавершенная война

Александр Вильчинский
10 мартa, 2023 пятница
20:01
Мнение

Нет, это не о нынешнем российском вторжении, как и не о том, что началось в 2014 году

И не о Второй мировой, и даже не об известной книге Грегора Далласа "Призрачный мир. 1945. Незавершенная война", а всего лишь о переименовании Укрзализныци.

Итак, наконец, сбылось! В Укрзализныце таки решились и в конце февраля этого года объявили "нулевой километр" не в Москве, а в Киеве на центральном вокзале. На тридцать втором году Независимости, на десятом году войны и через год после полномасштабного русского нашествия. Впрочем, как говорят оптимисты, лучше поздно, чем никогда.

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В Укрзализныце таки решились и в конце февраля этого года объявили "нулевой километр" не в Москве, а в Киеве на центральном вокзале

Но Укрзализныця пошла еще дальше и так же наконец объявила, что до конца 2023 года будет переименована и Юго-Западный, и Южный филиалы железной дороги, а уже с 1 марта можно будет принять участие в голосовании о новых названиях обоих филиалов. Как сказали, так и поступили. И вот уже в приложении "Дия" можно отдать свой голос за один из вариантов названия Юго-Западной железной дороги. Той, что с центром в Киеве, и которая, если взглянуть на карту, пролегает на севере Украины, но все эти годы была "юго-западной", и никого это не корчило, потому что "какая разница"? Среди наиболее популярных вариантов нового названия пока "киевская" и "столичная". Что ж, хорошо, хоть не "украинская с перцем"...

Но почему сейчас фигурирует только Юго-Западная, а где делась Южная? Та, что с центром в Харькове? Только вдумайтесь: в Харькове и "южная". Конечно, потому что к югу от Москвы... Как-то уже писал об этом, но никакой реакции от тех, от кого это зависело, так и не дождался.

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Спросите, а при чем здесь незавершенная война? А к тому, что, во-первых, любую войну можно считать незавершенной, ведь всегда есть потерпевшая, то есть побежденная сторона, которая стремится к реваншу. А во-вторых, остаются и другие последствия, которые тянутся годами и десятилетиями, порой даже запечатлены в названиях и вызывают ощущение незавершенности, например в нашем случае.

Спросите, а при чем здесь незавершенная война? А к тому, что, во-первых, любую войну можно считать незавершенной, ведь всегда есть потерпевшая, то есть побежденная сторона, которая стремится к реваншу. А во-вторых, остаются и другие последствия, которые тянутся годами и десятилетиями, порой даже запечатлены в названиях и вызывают ощущение незавершенности, например в нашем случае.

Относительно названий, у нас теперь есть шанс завершить и Первую, и Вторую миру, и "гражданскую" также

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Ведь, по-моему, откуда еще могут происходить те "юго-западная" и "южная" железные дороги, как не от названий военных фронтов? И может, даже не со Второй мировой, хотя тогда тоже такие были, но просуществовали недолго, а еще с Первой, из дорогого русскому сердцу "Брусиловского прорыва"? Ну, или еще так называемой "гражданской", где также были и Юго-Западный, и дважды создавался Южный фронты уже красной армии. К слову, войска того Юго-Западного под командованием Буденного осуществляли в августе 1920 безрезультатную осаду Львова, а Южного во главе с Фрунзе выгоняли из Крыма Врангеля. Вот в таком имперско-совковом нарративе нам и пришлось жить все эти годы. И если бы не война, не полномасштабное российское вторжение, по сути, того же врага и с того же направления, то, пожалуй, так продолжалось бы и дальше. Следовательно, по названиям, у нас теперь есть шанс завершить и Первую, и Вторую миру, и "гражданскую" тоже.

Надеюсь, теперь уже никто и ничто не помешает, чтобы киевский филиал Укрзализныци наконец стал Киевским, а харьковский – Харьковским. Конечно, вдобавок к уже существующим Львовской, Одесской, Приднепровской и Донецкой.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1 отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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Укрзализныця
война с Россией
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