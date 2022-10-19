"С Крыма все началось, им и завершится", - эти слова все чаще раздаются в Украине. И речь не только о нынешней российско-украинской войне. Ведь сегодняшние кремлевские руководители начали эту войну с попытки "косплеить" Екатерину II - с ее "операцией" 1783 с присоединения крымских земель. К которым, стоит напомнить, тогда принадлежали не только Крымский полуостров, но и Кубань и степь восточнее Днепра – до них нынешние оккупанты дотянулись только в 2022 году. И что показательно, россиян в этих краях и в XVIII году никто не ждал с цветами. Империи пришлось потратить немало усилий, чтобы "зачистить" присоединенные земли от туземцев и заселить их новыми, лояльными подданными…

Вытеснять жителей Причерноморья с их родины начали еще до официального присоединения Крымского ханства. Искусственное переселение началось с казаков, которых после окончательного разрушения Сечи выселили за Буг, а затем на Кубань. Следующим шагом стала депортация греков и других православных из Крыма. А уже после этого настал черед мусульман.

На таких повозках греков вывозили из Крыма.

Фото из музея в Сартане, ныне оккупированной российскими войсками

Прежде всего, новая власть добивалась выезда политически неблагонадежных — тех, кто отказался присягать на верность императрице. Потом взялись за тех, кто имел земли или другое имущество, приглянувшееся захватчикам. И хотя Екатерина II в своем манифесте торжественно пообещала крымцам беречь неприкосновенность их собственности, имперские чиновники не считались со словами. Если самой России эти права не соблюдались, то за вчерашними врагами их не признавали и подавно. Давление было таким сильным, что за считанные годы – и это без официальной, организованной депортации! - Крым оставила половина тех киримлы, которые жили на полуострове до прихода россиян.

Манифест Екатерины II, в котором она обещала жителям Крыма право собственности и свободу вероисповедания

Правда, переселенцы из внутренних губерний России на полуостров ехали неохотно. Какими бы райскими ни казались условия Крыма высшим чиновникам империи, для рядового россиянина местный климат был необычным. Обустраивать хозяйство, не имея должного опыта, было сложно. Правительству в конце концов пришлось поощрять миграцию на полуостров иноверцев и иностранцев – в частности, немцев. Но, несмотря на настойчивые усилия имперской власти, большинство населения Крыма в середине XIX века все равно составляли киримлы.

Севернее Перекопа "зачистка" происходила быстрее. Большинство ногайцев поторопилось откатываться на Кубань, где их вскоре просто вырезали русские солдаты под командованием безотказного – когда речь шла о геноциде – Александра Суворова. На территории Запорожья и Ханщины оставили лояльно настроенных, "непоказаних" православных. А новые переселенцы – среди которых преобладали селяне из соседних областей Украины, по крайней мере, знали, как жить и хозяйствовать в степи. К тому же снова добавились мигранты из Европы – те самые, которые, по Шевченко, картошку садили на Сечи…

Уничтожение ногайцев Александром Суворовым

Границы империи с каждой войной против Османов (а за шестьдесят лет их было аж четыре) отодвигались все дальше – казалось, процесс победного поглощения Причерноморья Россией уже никому не остановить. Пока она сама не встряла в конфликт с "коллективным Западом", как это сейчас называют в Москве.

Удивительно, но именно этой войны, которую русские и турки называют Крымской, а европейцы Восточной, могло… не быть. Если бы не безудержные аппетиты русского царя Николая I. Казалось, к чему мог стремиться самодержец, которого считали "жандармом Европы"? Не просто называли – действительно слушались. После побед над Наполеоном I, подавление польского восстания и венгерской революции русскую армию считали даже не второй, а первой в мире. После тог, как императорский флот спас султана от окончательного разгрома его вассалом Мухаммедом Али, зависимой от Петербурга стала и Порта. Но Николаю I этого было мало.

Храм Рождества Христова в Вифлееме, ключи которого стали поводом для войны. Gettyimages

Царь потребовал ключи от храма Рождества Христова в Вифлееме. Не для себя, конечно, а для православных единоверцев. Но султан, среди владений которого был и Вифлеем, был заинтересован угодить новому французскому властителю – императору Наполеону III. Поэтому ключи наконец достались католикам. Это была пощечина, на которую российский император решил ответить специальной военной операцией. Россия оккупировала вассальные от Стамбула Дунайские княжества. А потом демилитаризировала, то есть уничтожила турецкую эскадру возле Синопа, по случаю сжег и сам город. Турция казалась Николаю I легкой жертвой. Ослабленную войнами, недоведенными до конца реформами, коррупцией, с полуразложенным войском - Османскую империю царь пренебрежительно называл "больным человеком Европы", фактически недодержавным.

Сожжение османского флота в Синопской бухте

Но российская гегемония надоела не только Стамбулу. Но и Парижу. И Лондону. После налета россиян на Синоп европейская пресса в один голос называла "бандитским" и "пиратским", французы и британцы они объявили царю войну. А потом к ним присоединился еще и сардинский – то есть, будущий итальянский король. Немецкие государства формально придерживались нейтралитета, потому что были "должниками" Николая I со времен подавления "Весны народов". Но этот нейтралитет был скорее дружен с союзниками – австрийцы, скажем, заняли Дунайские княжества, как только из них ушли русские, и договорились с Пруссией больше не позволять царю вести наступление на Балканах. Россия оказалась в изоляции, к тому же всеобщей, что раньше (да и позже) почти никогда не случалось.

Россия безуспешно стучится в двери европейских стран.

Французская карикатура времен Крымской войны

Николай I, однако, решил, что и с объединенным коллективным Западом справится. Он громко заявил, что Россия "та же, что и в 1812 году". Не вспомнив, конечно, что война с Наполеоном I, хоть и называлась русской "отечественной", велась в союзе, а главное - за деньги Британии. О "можем повторить" закричала и российская пресса, абсолютно контролируемая, впрочем, властью.

В Лондоне, Париже, Турине, даже в Стамбуле, правда, не испугались. Союзники предпочитали неторопливую, но системную борьбу. Россия должна была оказаться не только в политической изоляции, но и в военной блокаде и упустить возможность использовать свой флот для новых пиратских нападений. Главный удар решили нанести в Крыму, где, собственно, и базировались корабли, совершившие нападение на Синоп.

Войска союзников восходят на крымский берег

Союзники почти беспрепятственно переправили свой экспедиционный корпус через море и высадили десант возле Кезлева, который россияне до сих пор называют Евпаторией. По одной из версий – так им было удобнее. По другой – именно в Кезлеве находится мечеть Джума-Джами, в которой ранее провозглашали восхождение на престол крымских ханов. Французы явно учитывали это обстоятельство, ведь в составе их войска на остров прибыл и потомок династии Гераев Месуд-паша. На собрании крымцев в освобожденном от россиян Кезлеве новоназначенный комендант провозгласил – Крым больше не принадлежит России и становится самостоятельным. Под защитой Франции понятно. Правда, британцам эта, не согласованная с ними, инициатива не понравилась. Впоследствии они добились того, что Месуд покинул Крым и до развития независимого государства дело так и не дошло.

Джума –джами

В Стамбуле, между прочим, тоже с прохладой отнеслись к инициативе возрождения Крымского ханства – несмотря даже на то, что до недавнего времени Бахчисарай был его вассалом. У Османов был другой фаворит - волынский шляхтич Михал Чайковский, принявший ислам, избрал себе имя Мехмед Садык и начал формировать "казацкие отряды", к которым набирал не только украинцев и поляков, но и болгар, румын, русских казаков-некрасивцев и т.д. С началом войны казаки Чайковского присягнули султану и получили "флаг Запорожской Сечи". И успешно воевали на Дунае – говорили, что их кавалерия едва ли не самая боеспособная в османской армии. В Стамбуле даже заговорили о создании дополнительных казачьих отрядов. Но опять же - о политических проектах типа возрождения Гетманщины или хотя бы Запорожье (под флагом которого воевали казаки) речь так и не зашла.

Михал Чайковский

Такую осторожность можно объяснять по-разному. И скрытой конкуренцией между союзниками, и надеждами на то, что Россия "приходит в себя" и поймет, что надо "просто вернуться к правилам цивилизованного мира", и даже нежеланием "подставить" соплеменников Месуд-паши или Чайковского. Но к киримле, скажем, российские власти и без того относились с подозрением. Местные российские "патриоты" прямо объявляли мусульман "изменниками", которые только и ждут удобного случая, чтобы перекинуться на сторону султана, и призывали к "превентивным" погромам. Чиновникам иногда приходилось даже сдерживать "инициаторов", ведь армию в Крыму удерживали на средства жителей края, среди которых, напомним, киримлы преобладали.

Да и вообще Причерноморье взяло на себя едва ли не главное бремя войны. Здесь не только велись военные действия. Русские "по полной" использовали ресурсы края – здесь набирались войска, черноморские губернии снабжали амуницией, провиантом и фуражом, а в городах размещали и лечили раненых. И чем дольше длилась война – тем больше были потребности, и тем тяжелее было военное бремя.

Принудительная запись в "добровольце" в России.

Французская карикатура времен Крымской войны

"Первая в мире" российская армия мощной оказалась только на бумаге. Недоукомплектована – по отчетам в ней было больше воинов и лошадей, чем в реальности, технически отставшая, вооруженная преимущественно гладкоствольными ружьями (лишь каждый двадцатый ствол был разрезным и большинство из них находилось на вооружении подразделений, не привлеченных на главном театре боевых). больше внимания уделяла парадам, чем военной подготовке – рекруты, скажем, почти не занимались стрелковой подготовкой. О плохом питании, в результате которого солдаты ходили голодными, и ужасном состоянии гигиены и говорить нечего.

Французские зуавы в битве на Альме

Потерпев сокрушительное поражение от союзников в первой же битве на реке Альма, россияне торопливо забаррикадировались в Севастополе. Правда, командующий разбитой армией Александр Меншиков быстро ускользнул из города, залив оборону командующим флотом. А перед этим еще приказал затопить корабли перед входом в бухту. С другой стороны, и российский флот выглядел мощным разве что на фоне турецкого, потому что вообще не имел пароходов, в то время как британцы и французы их активно использовали. Единственным, чем флот пригодился, так это пушками, которые сняли с кораблей перед затоплением и разместили на оборонительных позициях.

Союзники, правда, тоже совершили ошибку, потому что не атаковали Севастополь c востока и дали защитникам время для постройки земляных укреплений (до войны город был вообще незащищенным с суши). К тому же плохо сработала разведка – французское командование считало, что с севера защита у россиян лучше. Поэтому главные силы подошли к Севастополю с юга, потратив на маневры слишком много времени.

Корабли и палатки союзников в "Казацкой" бухте Балаклавы. Вдали – руины генуэзской крепости

Своей базой союзники сделали Балаклаву – бывшее генуэзское Чембало. Сардинцы (к чьим владениям к тому времени уже принадлежала и Генуя) нашли в местной крепости средневековые плиты, даже поспешили вывезти в Италию. Экспедиционный корпус оборудовался со всей основательностью. Построили даже свою железную дорогу – между прочим, первую на территории современной Украины.

"Тонкая красная линия"

Крымская война действительно запомнилась многими новинками и даже "мемами". "Тонкая красная линия" и "атака бригады легкой кавалерии", шапки-балаклавы, кардиганы, регланы, сигареты-самокрутки, гипсовые повязки, анестезия во время хирургических операций, первые профессиональные медсестры, первые морские мины, первая служба прогноза погоды это именно оттуда... А еще это была первая медийная война, ведь в Крыму работали военные корреспонденты и фотографы, о событиях на поле боя сразу сообщали газеты, а благодаря телеграфному кабелю, который протянула дном Черного моря из Балаклавы в Варну, сообщение европейским столиц доходили за считанные часы – с тех пор это была невероятная скорость.

Медсестра и раненый.

Британский рисунок времен Крымской войны

Благодаря осведомленности публики действия командования союзников, между прочим, часто подвергались критике, и генералы не раз жаловались на "писак". Однако многие изменения, полезные для военных, были введены именно под давлением общественного мнения. Конечно, на союзников, потому что в России свободной прессы не было.

Британские воины нуждаются в теплой одежде!

Британская карикатура времен Крымской войны

Конечно, промахи допускали обе стороны – прежде всего тактические. Но чем дальше, тем больше война становилась позиционной. А в ней решающее значение имели прежде технологии, гибкая логистика и способность мобилизовать ресурсы. По всем этим параметрам огромная, но неповоротливая Россия, в которой тогда еще сохранялось крепостное право и все держалось на запугивании, дубинках и штыках, уступала промышленно развитым Британии и Франции, уже завершавшим индустриальную революцию. Пара побеждала физическую силу. И поражение царизма на самом деле было только делом времени.

Общий план осады Севастополя

Но Николай I капитулировать категорически отказывался. Казалось, он просто не мог поверить, что поражение неизбежно. Кольцо блокады вокруг Севастополя сжималось все плотнее. На других границах империи дела обстояли не лучше. На Балтике русский флот просто скрывался от противника, используя мели и заграждения из мин, на Белом море союзники бомбили побережье почти беспрепятственно. Аляску, граничившую с британскими владениями в Канаде, удалось сохранить, лишь провозгласив ее владением частной кампании, которая якобы придерживается нейтралитета. Но из Камчатки, Курил и Сахалина россиянам пришлось убраться. Более того, войска вынуждены были вывести даже с черноморского побережья Кавказа и оставить беззащитными большинство приазовских городов – союзники этим воспользовались, чтобы уничтожить накопленные в них военные запасы. Отчаянная попытка россиян хотя бы отразить у союзников Кезлев провалилась.

Битва под Кезлевом

Все эти новости производили на царя все удручающее впечатление. В конце концов, уже больной гриппом он без шинели вышел на мороз – принимать парад (а любовь к ним Николай I пронес через всю жизнь). Болезнь обострилась, перешла в пневмонию и самодержца через несколько дней не стало.

Смерть Николая I

Наследник русского престола Александр II пытался продолжать войну, но уже без энтузиазма. Вскоре союзники взяли Керчь и Тамань. А потом захватили Малахов курган, царивший над Севастополем. Удерживать город уже не осталось ни сил, ни возможностей. Его сдали.

Последний штурм Севастополя

Россияне вынуждены были сесть за стол переговоров. И подписать Парижский мир, который в Петербурге называли позорным (впрочем, впоследствии и Берестейский мир называли "пошлым" - только потому, что за ним признали независимость Украины и других государств, возникших после развала империи). Причиной недовольства были пункты договора, согласно которым Россию не только лишили всех привилегий, которые она имела не только в Османской империи, но и выхода к Дунаю и даже права иметь собственный военный флот в Черном море. Все укрепления приморских городов срыли. О господстве над Европой пришлось забыть. Да и на Дальнем Востоке территории продолжали терять – Курилы уже вскоре отдали японцам, Аляску успели продать американцам.

Двуглавая ворона получила свое, гони ее!

Британская карикатура времен Крымской войны

Но на самом деле условия мира могли быть гораздо хуже. Их ведь практически диктовали победители. Однако российские дипломаты умело маневрировали. Используя, в частности, и европейское, прежде всего британское общественное мнение, усталость от войны и разногласия между союзниками. Подверженные ее величеству действительно были недовольны действиями собственных командиров и большими потерями. Но с подозрением относились к французам – иногда Наполеона III даже обвиняли в том, что он втянул Соединенное Королевство в ненужную для него войну, еще и намеренно затягивал ее в собственных интересах. Конечно, россияне, как могли, раздували эти настроения массовой публики. Да и в британском истеблишменте хватало тех, кто – согласно принципу "блестящей изоляции" пытался "сбалансировать" вес Франции на континенте, надеялся на возвращение России к столу "цивилизованных" государств и предпочел бы "сохранить лицо" новому царю, который на в отличие от отца, имел репутацию либерала.

Мирные переговоры в Париже

В конце концов победители действительно решили не завершать Крымскую войну окончательным – действительно заслуженным – разгромом России. Ее территориальные потери в конце концов были минимальными. Александру II оставили практически все Северное Причерноморье, в том числе и политый кровью союзников Крым. Хотя понятно, что именно "екатерининские" захваты и разожгли российские аппетиты и привели к войне. Впрочем, за полвека западные европейцы привыкли смотреть на захваченные царизмом земли и покоренные им народы русскими глазами. Если Польше хотя бы сочувствовали, то о существовании украинцев как отдельного народа не все даже догадывались, да и крымцев почти не отличали от оставшихся подданными Османской империи народов. А от нее они и сами были не прочь время от времени отрывать куски. По условиям мира царь, правда, обязался не мстить тем своим подданным, которые помогали союзникам. Но почему обещания Александра II должны весить больше, чем обещания его прабабушке?

Отплытие из Балаклавы

Именно после заключения мира в благоприятных для России условиях родину заставили оставить большинство киримлы. А тех, кто рисковал возвращаться, бросали за решетку – якобы за "нарушение паспортного режима". Собственно, то же происходило и с ногайцами (из Мелитопольского уезда, скажем, в Османскую империю выехали почти все), и с кавказскими горцами. Беженцев называли мухаджирами, счет шел на сотни тысяч – до сих пор их потомки составляют не менее четверти населения современной Турции. Да и для потомков казаков "либеральное" правление Александра II обернулось новыми преследованиями украинского языка и культуры. Разве что Михаилу Чайковскому царь разрешил вернуться на родину – тот дожил до 1882 года, но в конце концов свел счеты с жизнью.

Александр II наблюдает за действиями русской армии на Балканах

Цена незавершенной Крымской войны для мира вне России стала ясна уже через пятнадцать лет после заключения Парижского мира. Когда Александр II отказался и от других его условий, ограничивших свободу рук его империи в бассейне Черного моря. Береговые укрепления восстановили. Флот был отстроен. Армию обновили. И уже семь лет спустя русские воины уже стояли у самых стен Стамбула, а царь диктовал условия мира султану.

А из Причерноморья оккупантов украинцы выгоняют до сих пор…