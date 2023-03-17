На днях появилось сообщение о том, что Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) ликвидировало шпионскую сеть, которая работала на Россию и должна была осуществлять подготовку к диверсионной деятельности в Польше. Следовательно, детализируя, вице-премьер Польши и министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что "если мы имеем дело со шпионской сетью, то, конечно, эти люди собирают информацию для какой-то конкретной цели".

Я все ожидаю известия, что когда-то спецслужбы выбросят в публичное пространство новость о разоблачении сети российских агентов (и влияния также) в Организации Объединенных Наций. И среди них будут не только эфесбэшники, работающие под легальным прикрытием представителя РФ в ООН и его обслуги, но и также люди без российского гражданства, завербованные путинским монстром или банально купленные за деньги.

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Как иначе расценивать заявление председателя Международной следственной комиссии Организации Объединенных наций Эрика Мьосе, что он и его подчиненные не увидели признаков геноцида в действиях России в Украине. Слава Богу, "комиссионеры" признали хотя бы "широкий спектр других военных преступлений".

Вот так просто: геноцида в Украине россияне не творили. Просто "развлекались" – в Буче, Ирпени, Бородянке, Оленовке, Мариуполе. Просто выполняли совсем не "геноцидную" задачу Путина - "окончательно решить украинский вопрос". Просто упражнялись в стрелковом мастерстве, нанося удары по гражданским объектам, жилищной застройке мирных городов самыми современными ракетами.

Вот так просто: геноцида в Украине россияне не творили. Просто "развлекались" – в Буче, Ирпине, Бородянке, Оленовке, Мариуполе. Просто выполняли совсем не "геноцидную" задачу Путина – "окончательно решить украинский вопрос"

Я понимаю, — обвинения в геноциде – едва ли не самый строгий упрек в современном мире. Я могу понять осторожность формулировок международных наблюдателей и специалистов, поскольку геноцид как практика (а не языковая фигура) предусматривает не просто суровое наказание исполнителей, но и по сути клеймо на государстве, прибегшему к сознательному, утонченному и главное целенаправленному уничтожению десятков тысяч людей.

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Однако, — возможно, потому, что сам принадлежу к сообществу, которое в течение последнего века пережило несколько попыток быть истребленным до тла, — не могу понять отстраненную циничность формулировок чиновников, которые, несомненно, не находятся в информационном вакууме.

Я думаю, что заявление Эрика Мьосе было вполне осознанным. Как говорит Блащак, "для какой-то конкретной цели". Во-первых, комиссия ООН как-то очень торопливо обнародовала свой, с позволения сказать, отчет. И эта поспешность, по-видимому, имела некоторые причины. Среди которых и та, что, откровенно говоря, не налезает на голову. С 1 апреля Российская Федерация по очередности займет место председателя в Совете Безопасности ООН. Мы, украинцы, на протяжении большой войны привыкли, кажется, ко всему, возможному и невозможному под солнцем. Но убийцы и могильщики миропорядка во главе Совбеза ООН — это фантасмагория высшего левела.

Комиссия ООН как-то очень торопливо обнародовала свой, с позволения сказать, отчет. И эта поспешность, по-видимому, имела некоторые причины. Среди которых и та, что, откровенно говоря, не налезает на голову. С 1 апреля Российская Федерация по очередности займет место председателя в Совете Безопасности ООН

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица вспомнил по этому поводу, что для генсека Гутерреша, по его собственному признанию, 24 февраля прошлого года было "самым печальным днем": "Это будет самым печальным днем в истории ООН до 1 апреля 2023, если справедливость не возьмет верх, Россия начнет председательство в Совбезе. Достаточно насиловать правосудие и угнетать Устав ООН", — написал Кислица.

Но, кажется, в ООН не замечают "насильников" в собственных стенах, и как им заметить геноцид в какой-нибудь далекой Украине?

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Слепота ооновских экспертов выглядит очень контрастной на фоне процесса организации специального трибунала для военного и политического руководства России, к которому присоединилось уже 30 стран. Более того, активными расследованиями военных преступлений российской орды занимаются прокуроры Международного уголовного суда. Причем прокурор МКС Карим Хан лично инициировал это дело на второй (!) день после вторжения Путина в Украину.

В этом деле, которое, по-моему, обязательно будет доведено до логического завершения, и его вердикт несомненно будет содержать и обвинения в геноциде, есть еще немало юридических и политических коллизий. В частности, ратификация Украиной Римского устава откроет легитимные возможности процесса в Гааге.

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Заместителем у Гутерреша ходит некий Владимир Воронков – генерал-лейтенант русского ГРУ. Между прочим, отвечает за "контртеррористическую деятельность". Еще раз – против террора в ООН борется гражданин страны, которую признали "спонсором терроризма"

Группы, работающие над сбором доказательств военных преступлений в рамках создания спецтрибунала, действуют параллельно. Следовательно, вполне реален ряд судебных процессов, которые также попытаются исправить зрение "комиссионерам" из ООН.

Но… Повторюсь: причиной "слепоты" Эрика Мосье вполне тактильные вещи – российские деньги. И инфильтрация в структуре ООН русской агентуры. О чем говорить: заместителем у Гутерреша ходит некий Владимир Воронков – генерал-лейтенант российского ГРУ. Между прочим, отвечает за "контртеррористическую деятельность". Еще раз – против террора в ООН борется гражданин страны, которую признали "спонсором терроризма".

Об авторе. Игорь Гулык – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

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