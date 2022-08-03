Об этом говорится на официальной странице Елены Зеленской в фейсбуке.

Указывается, что тревожная кнопка имеет вид нейтральной иконки на экране. Ее в момент опасности можно быстро нажать и таким образом вызвать полицию. Правоохранители смогут определить пребывание пострадавшей благодаря геолокации.



Название приложения не разглашается, чтобы о нем не знали потенциальные обидчики.



Страдающие от насилия могут зазвонить на горячую линию 116 123 и получить всю информацию о программе и загрузить ее. Также можно написать в личные сообщения страницы информационной кампании "Роазрыв круга".

Приложение представили вместе с Министерством внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Фонда Народонаселения ООН в Украине - UNFPA Ukraine и при поддержке Посольства Великобритании.

В Житомирской области открыли приют для пострадавших от домашнего насилия. Шелтер будет предлагать психологическую и социальную поддержку пострадавшим, а также будет давать убежище от обидчика.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенции (Конвенция Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия)

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