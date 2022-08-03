Незаметная тревожная кнопка: Зеленская представила приложение для женщин, страдающих от домашнего насилия
Первая леди страны Елена Зеленская презентовала мобильное приложение для женщин, страдающих домашним насилием. Сама программа будет незаметной для обидчика
Об этом говорится на официальной странице Елены Зеленской в фейсбуке.
Указывается, что тревожная кнопка имеет вид нейтральной иконки на экране. Ее в момент опасности можно быстро нажать и таким образом вызвать полицию. Правоохранители смогут определить пребывание пострадавшей благодаря геолокации.
Название приложения не разглашается, чтобы о нем не знали потенциальные обидчики.
Страдающие от насилия могут зазвонить на горячую линию 116 123 и получить всю информацию о программе и загрузить ее. Также можно написать в личные сообщения страницы информационной кампании "Роазрыв круга".
Приложение представили вместе с Министерством внутренних дел Украины, Национальной полиции Украины, Фонда Народонаселения ООН в Украине - UNFPA Ukraine и при поддержке Посольства Великобритании.
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