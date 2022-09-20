Незаконный "референдум" не остановит HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов, - Подоляк

Об этом он пишет в своем Twitter.

"Россияне решили асимметрично ответить на украинское контрнаступление. Они думают, что незаконный "референдум" сможет остановить HIMARS и ВСУ на пути уничтожения оккупантов на наших землях. Уверены, что хотите потратить время, нужное для организации бегства, на новое шоу? Попробуйте… Будет интересно ", – отмечает Подоляк.

Напомним, оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести "референдумы" о присоединении к РФ.

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