Незаконное введение политической цензуры против проукраинских телеканалов имеет все признаки идеологической спецоперации Кремля, - Княжицкий об отключении "Эспрессо" от сети Т2

Об этом он написал на странице в facebook.

"Русские нацисты атакуя нас часто говорили, что не хотят под боком у себя иметь "антироссию" с названием Украина. Антироссия – это страна с противоположными ценностями. Там диктатура – у нас демократия; там средневековое мракобесие – у нас европейская открытость и прогресс; там цензура – у нас свобода слова", - заметил он.



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Княжицкий отметил, что Россия всеми способами хочет уничтожить украинские ценности и сделать нас похожими на себя.

"Русские нацисты действуют и извне, и внутри страны. Мы это знаем. Внешне нас атакует армия, внутри задачи изменить выбор украинцев в построении демократии никто не отменял. Поэтому российские агенты внутри действуют зеркально к действиям на территории России", - написал он.

Нардеп в качестве примера привел, что в России отключили от эфира "Дождь", "Эхо Москвы" и "Евроньюс". В свою очередь, в Украине отключили от наземного ТВ "Эспрессо", "Прямой", "Пятый" и "Голос Америки", BBC, "Радио Свободу".



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"В России на частотах "Евроньюс" запустили Соловьева. В Украине на частотах "Эспрессо" транслируют марафон, где много качественной журналистики, но среди гостей некоторых каналов-участников марафона часто любимые герои Соловьева, которые из его студий не вылезали и которых на "Эспрессо" не приглашали как представителей ОПЗЖ. Надо понимать, что незаконное введение политической (а не военной) цензуры против проукраинских патриотических телеканалов имеет все признаки идеологической спецоперации Кремля", - подчеркнул Княжицкий.

Напомним, 4 апреля Концерн РРТ выключил "Эспрессо", "Прямой" и 5 канал из цифрового эфира. Телеканалы обратились к президенту, СНБО, СБУ, Минобороны и Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания с письмами по отключению вещания. Телеканалы требуют от Концерна РРТ возобновить вещание каналов.

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