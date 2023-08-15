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Незаконное присвоение 14 млн грн "боевых": на Киевщине подозревают командование одной из бригад Нацгвардии

15 августа, 2023 вторник
14:22
Война с Россией

Военная контрразведка СБУ совместно с ГБР и Национальной гвардией подозревает командование одной из бригад в безосновательном начислении премий якобы за участие в боях на передовой

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"С первого дня полномасштабного вторжения РФ и до августа 2022 года фигуранты незаконно "премировали" себя на общую сумму почти 14 млн бюджетных гривен. Чиновники безосновательно начисляли себе и своим подчиненным ежемесячную доплату в размере 100 тыс. грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях против российских оккупантов, при этом участники преступной схемы не находились в районах боестолкновений и не выполняли никаких задач на передней линии фронта", - говорится в заявлении.

Следствие установило, что к организации причастен заместитель командира – начальник штаба воинской части, дислоцирующийся в Киевской области. Он подписывал рапорты о начислении "боевых" премий своим подчиненным, в том числе и руководящему составу – это командир дивизиона, командир 3-го батальона, начальник отделения учета личного состава, заместитель командира 1-го батальона и командир роты.

На фото: підозрювані

Фото: Служба безопасности Украины

В настоящее время заместителю командира – начальнику штаба воинской части и пяти его подчиненным сообщено о подозрении за небрежное отношение к военной службе.

На фото: підозрюваніНа фото: підозрювані

Фото: Служба безопасности Украины

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Подобную схему стражи порядка начали расследовать 3 августа, где должностные лица одного из учебных центров подготовки подразделений Национальной гвардии начисляли себе и подчиненным ежемесячную доплату в 100 тыс. грн, предусмотренную за непосредственное участие в боевых действиях.

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