Незаконное назначение руководителя САП - проблема для нашей европейской интеграции, - Николай Княжицкий
Народный депутат от Европейской солидарности Николай Княжицкий убежден, что незаконное назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры является проблемой для европейской интеграции Украины, ведь приказ о назначении должен издать генпрокурор, а не исполняющий обязанности
Политик поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".
"Приказ о назначении главы САП должен издать генеральный прокурор, а не исполняющий его обязанности. Это незаконно. А генерального прокурора пока нет. То есть эта история снова затягивается. Это создает проблемы для нашей европейской интеграции", - отметил Княжицкий.
Нардеп добавил, что из-за незаконного назначения главы САП, любой коррупционер в дальнейшем может обжаловать его решение.
"Из-за того, что приказ о назначении главы САП подписал и.о. генпрокурора, кто-либо может в судах доказывать свою правоту. Ситуация настолько запутана, что коррупционерам это только выгодно", - заметил Николай Княжицкий.
- 19 июля комиссия определила победителя конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, им стал Александр Клименко .
- В тот же день дипломат Роман Бессмертный выразил мнение, что президент Зеленский сделал выбор в пользу главы ОПУ Андрея Ермака и его заместителя Олега Татарова, поэтому назначение Александра Клименко руководителем САП так затягивалось.
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