Об этом сообщило издание "Европейская правда".

Известно, что режим санкций за незаконное бурение в Средиземноморье был введен в октябре 2019 года, когда ЕС подтвердил уважение к суверенитету Кипра и предложил Европейской комиссии подать предложения по ограничительным мерам.

В феврале 2020 года под санкции попали два физических лица – член совета директоров турецкой нефтедобывающей компании TPAO Мехмет Акалин и ее исполнительный директор Али Намоглу. С тех пор санкции против них несколько раз продлевались.

Издание сообщает, что санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов для физических лиц, а также замораживание активов для юридических лиц.

"Европейский Союз сохранит свою способность вводить целевые ограничительные меры в отношении физических или юридических лиц, ответственных за несанкционированное бурение углеводородов в Восточном Средиземноморье или причастных к такому бурению", - отмечают в Совете ЕС.

Решение о продлении санкций вступит в силу на следующий день после его опубликования в Официальном журнале Европейского Союза. Отмечается, что санкции могут быть изменены, если Совет ЕС сочтет, что их цели не были достигнуты.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в пятницу, 7 октября, что новый пакет санкций Европейского Союза предусматривает наказание Турции в случае, если она будет помогать России обходить ограничения.

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