Об этом сообщил в телеграме Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя.

Информацию об опеке над детьми из Мариуполя опубликовал официальный орган управления по вопросам семьи и детства в Краснодарском крае РФ. Они отмечают, что уже более 1 000 малышей нашли свой дом в разных уголках России. Сейчас они предлагают к усыновлению еще 300 детей, незаконно увезенных из Мариуполя.

Петр Андрющенко отмечает, что это фактически признание России в преступлении.

"Наибольшее преступление России - это похищение украинских детей - мариупольцев, которые приписаны к детям-сиротам. Без выяснения реального статуса. Без права оказаться в родных семьях. Без права на Родину", - написал советник.

17 августа Андрющенко сообщил, что кафиры не могут возобновить полноценную работу Мариупольского порта из-за технических проблем.

18 августа россияне приступили к восстановлению уничтоженного ими же драмтеатра в Мариуполе.