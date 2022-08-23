Незаконно вывезенных из Мариуполя детей хотят отдать на усыновление в Краснодарском крае РФ
В Краснодаре органы опеки опубликовали информацию о том, что предлагают на усыновление детей из временно оккупированного Мариуполя
Об этом сообщил в телеграме Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя.
Информацию об опеке над детьми из Мариуполя опубликовал официальный орган управления по вопросам семьи и детства в Краснодарском крае РФ. Они отмечают, что уже более 1 000 малышей нашли свой дом в разных уголках России. Сейчас они предлагают к усыновлению еще 300 детей, незаконно увезенных из Мариуполя.
Петр Андрющенко отмечает, что это фактически признание России в преступлении.
"Наибольшее преступление России - это похищение украинских детей - мариупольцев, которые приписаны к детям-сиротам. Без выяснения реального статуса. Без права оказаться в родных семьях. Без права на Родину", - написал советник.
- 17 августа Андрющенко сообщил, что кафиры не могут возобновить полноценную работу Мариупольского порта из-за технических проблем.
- 18 августа россияне приступили к восстановлению уничтоженного ими же драмтеатра в Мариуполе.
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