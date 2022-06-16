Незаконно удерживал и убил двух жителей Черниговщины: объявлено подозрение военнослужащему РФ
Офис генпрокурора заочно объявил подозрение оккупанту, расстрелявшему двух гражданских на Черниговщине
Об этом Офис генпрокурора сообщил в телеграмме .
"По данным следствия, военнослужащий 21-й отдельной мотострелковой бригады воинской части № 12128 вооруженных сил РФ 1 апреля 2022 года расстрелял двух жителей села Гайворон. Один из убитых – участник АТО, другой – местный охотник", – отметили в ведомстве.
Прежде чем расстрелять людей, россиянин вместе с другими оккупантами удерживали их в погребе в Дмитровской общине Нежинского района. Также там держали 60-летнего мужчину, которого потом отпустили.
Офис генпрокурора сообщил оккупанту о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Сейчас идет досудебное расследование.
- 14 июня ДБР сообщило о подозрении в государственной измене командиру российского корабля "Адмирал Макаров", перешедшему на сторону врага в 2014 году.
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