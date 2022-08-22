Незаконно сбывали оружие и боевые гранаты: в Николаевской области СБУ задержала криминальную группировку
Служба безопасности Украины предотвратила нелегальный сбыт оружия и боевых гранат в прифронтовых районах Николаевщины, задержаны два организатора криминальной группировки
Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в телеграме.
Как говорится в сообщении, в прифронтовых районах Николаевщины задержаны два жителя Вознесенска."Служба безопасности Украины нейтрализовала криминальную группировку, которая занималась незаконным сбытом боевых средств поражения: задержаны два организатора. Они пытались продать автомат АК-74 с боеприпасами за 40 тыс. грн. Среди изъятого у злоумышленников - снайперская винтовка с бесшумными устройствами, гранаты и автоматы Калашникова, в том числе производства РФ", – пишет СБУ.
Также правоохранители установили, что в состав банды входило несколько жителей Вознесенска, которые подыскивали клиентов через личные связи в криминальных кругах.
Во время обысков по местам жительства задержанных правоохранители обнаружили: 6 боевых гранат Ф-1 и РГД, 5 автоматов АК-74 и снайперскую винтовку с устройствами для бесшумной стрельбы, 14 пистолетов и револьвер, дымовые шашки и электродетонатор, свыше 4 тыс. патронов к стрелковому оружию разного калибра", - сообщает пресс-служба СБУ.
Задержанным объявлено подозрение.
- Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве подпольный серверный центр, который российские хакеры использовали для кибератак против Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.47
Покупка 39.47Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.64Продажа 40.65
- Актуальное
- Важное