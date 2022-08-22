Об этом сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины в телеграме.

Как говорится в сообщении, в прифронтовых районах Николаевщины задержаны два жителя Вознесенска.

"Служба безопасности Украины нейтрализовала криминальную группировку, которая занималась незаконным сбытом боевых средств поражения: задержаны два организатора. Они пытались продать автомат АК-74 с боеприпасами за 40 тыс. грн. Среди изъятого у злоумышленников - снайперская винтовка с бесшумными устройствами, гранаты и автоматы Калашникова, в том числе производства РФ", – пишет СБУ.

Также правоохранители установили, что в состав банды входило несколько жителей Вознесенска, которые подыскивали клиентов через личные связи в криминальных кругах.

Во время обысков по местам жительства задержанных правоохранители обнаружили: 6 боевых гранат Ф-1 и РГД, 5 автоматов АК-74 и снайперскую винтовку с устройствами для бесшумной стрельбы, 14 пистолетов и револьвер, дымовые шашки и электродетонатор, свыше 4 тыс. патронов к стрелковому оружию разного калибра", - сообщает пресс-служба СБУ.

Задержанным объявлено подозрение.

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве подпольный серверный центр, который российские хакеры использовали для кибератак против Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb