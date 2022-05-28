Незаконно приватизировали госимущество на 80 млн грн: ГБР завершило досудебное расследование в отношении должностных лиц Фонда госимущества и Национального космического агентства
ГБР завершило досудебное расследование в отношении экс-заместителя главы Фонда госимущества и должностного лица Национального космического агентства, которые присвоили недвижимость в Киеве на 80 млн грн
Об этом сообщило ГБР в телеграмме.
"Следователи ГБР завершили досудебное расследование уголовного производства по незаконной приватизации недвижимости в центре Киева. В сделке обвиняются бывший директор госпредприятия, которое входит в сферу управления Национального космического агентства и экс-замглавы Фонда госимущества. Обвинительный акт направлен в суд", - отметили в пресс-службе.
Следователи установили, что на балансе предприятия находилось нежилое помещение на одной из улиц Печерского района Киева. По закону оно не подлежало приватизации. Однако в 2011 году его незаконно передали коммерческой структуре.
Организаторы внесли ложную информацию в договор купли-продажи помещения, а также подделали отчет об использовании средств, полученных от незаконного отчуждения. В результате государство потеряло имущество стоимостью более 80 млн грн.
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