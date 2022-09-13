Об этом сообщили на сайте прокуратуры АРК.

Отмечается, что преследователи знали о том, что Крым – оккупированная территория. Несмотря на это, они пренебрегали положениями Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года и совершали действия, помогавшие в реализации планов российских захватчиков.

Так, "старший следователь" в сентябре прошлого года возбудил уголовное дело в отношении замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла сразу после его участия в прошлогодней "Крымской платформе". Перед оккупационным судом он инициировал вопрос назначения Джелялу меры пресечения в виде содержания под стражей. "Судья" незаконно осуществил рассмотрение ходатайств об избрании и продлении меры Джелялу.

Руководитель прокуратуры АРК Игорь Поночевный заявил, что задержание Джеляла связано, прежде всего, с его политической и общественной деятельностью.

"Показательно, что незаконное уголовное преследование крымского активиста и политика Наримана Джеляла оккупанты начали сразу после его участия в прошлогоднем саммите "Крымской платформы" в Киеве. Конечно, задержание связано с его общественной и политической деятельностью, освещением преступлений оккупантов, свободой слова и свободой слова". за права человека.Таким образом оккупанты пытаются дискредитировать украинское население полуострова, показав их "преступниками". Однако, ни у Украины, ни у цивилизованного мира не осталось никаких сомнений по поводу того, кто настоящий преступник и должен понести надлежащую ответственность", - отмечает Поночевный.

В настоящее время двум представителям оккупационных властей объявлено подозрение по ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

Так называемый премьер-министр АР Крым угрожает людям с проукраинской позицией.

Во временно оккупированном Крыму начали распространять листовки с призывами к россиянам бежать и с предложением поймать "гоблина" Аксенова.