Незаконно поставляли из РФ гранаты для разгона Майдана: ГБР завершило расследование экс-руководства МВД Украины

Об этом сообщает пресс-центр ГБР .



В январе 2014 года экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко, его заместитель Виктор Ратушняк и начальник Департамента материального обеспечения МВД Украины незаконно поставляли из РФ ручные газовые гранаты "Дрейф-2", свет-шумовые гранаты "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М" и ручные дымовые гранаты.



Спецсредства не прошли экспертизу о возможности и порядке их применения к людям, но "Беркут" использовал их против митингующих во время Революции Достоинства.



Кроме того, бывшие чиновники растратили 1 млн грн из госбюджета во время растаможки гранат.



Экс-управление МВД подозревают в превышении власти по предварительному сговору группой лиц и растрате бюджетных средств в особо крупных размерах (ч. 2, 3 статьи 28, ч. 3 ст. 365 (в редакции Закона № 3207-VI от 07.04.2011), ч. ч. 3, 5 ст.27, ч. 5 ст.191 УК Украины). Также экс-начальника Департамента материального обеспечения МВД подозревают в пособничестве незаконному препятствованию проведению собрания, митингов, уличных походов и демонстраций во время Революции Достоинства (ч. 5 статьи 27, ч. 2 ст. 28, ст. 340 УК Украины).



Это выразилось в применении правоохранителями гранат к протестующим и превышении служебных полномочий, в результате чего митингующие получили телесные повреждения разной степени тяжести.



Подозреваемым заочно избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.



Стороне защиты сообщили о завершении досудебного расследования и предоставили доступ к его материалам для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлен в суд.

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