Незаконно переправляли в Венгрию людей и пытались переехать пограничников микроавтобусом: в Закарпатье задержали четверо молодых людей
На Закарпатье задержаны четыре молодых человека, которые незаконно переправляли людей за границу и пытались переехать пограничников микроавтобусом
Об этом сообщает МВД Украины.
Событие произошло вблизи села Большая Палладь. По информации МВД, ГПСУ совместно с сотрудниками Виноградовского отдела полиции задержали четырех молодых мужчин, подозреваемых в организации незаконного перемещения по меньшей мере 15 граждан Украины в Венгрию.
Во время задержания молодые люди пытались скрыться от пограничников на микроавтобусе "Форд транзит".
При этом водитель автомобиля направил транспортное средство на военнослужащих ГПСУ. Последние успели увернуться.
Беглецов удалось остановить с применением оружия.
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