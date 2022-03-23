Незаконно переправляли в Венгрию людей и пытались переехать пограничников микроавтобусом: в Закарпатье задержали четверо молодых людей

Об этом сообщает МВД Украины.



Событие произошло вблизи села Большая Палладь. По информации МВД, ГПСУ совместно с сотрудниками Виноградовского отдела полиции задержали четырех молодых мужчин, подозреваемых в организации незаконного перемещения по меньшей мере 15 граждан Украины в Венгрию.



Во время задержания молодые люди пытались скрыться от пограничников на микроавтобусе "Форд транзит".

При этом водитель автомобиля направил транспортное средство на военнослужащих ГПСУ. Последние успели увернуться.



Беглецов удалось остановить с применением оружия.

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