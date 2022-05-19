Незаконно переправил из Украины в РФ 20 человек: суд разрешил арестовать Януковича
Суд Киева разрешил арестовать экс-президента Украины Виктора Януковича, который в 2014 году незаконно переправил в РФ по меньшей мере 20 человек
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме.
Печерский суд Киева избрал Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей за организацию незаконной переправки людей через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).
По информации следствия, экс-президент вместе с сотрудниками Управления государственной охраны и россиянами 23 февраля 2014 года в Урзуфе Донецкой области с помощью трех вертолетов российской армии незаконно переправил из Украины в Анапу по меньшей мере 20 человек.
Сейчас идет досудебное расследование.
- 23 февраля послы Евросоюза продлили санкции против Януковича и его соратников.
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