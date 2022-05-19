Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграме.

Печерский суд Киева избрал Виктору Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей за организацию незаконной переправки людей через государственную границу Украины (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

По информации следствия, экс-президент вместе с сотрудниками Управления государственной охраны и россиянами 23 февраля 2014 года в Урзуфе Донецкой области с помощью трех вертолетов российской армии незаконно переправил из Украины в Анапу по меньшей мере 20 человек.

Сейчас идет досудебное расследование.

23 февраля послы Евросоюза продлили санкции против Януковича и его соратников.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb