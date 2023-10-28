Незаконно осужденный заместитель председателя Меджлиса Джеляла этапируют в Сибирь

Об этом сообщил украинский и крымскотатарский тележурналист Осман Пашаев в UA.SOUTH.

В публикации отмечается, что из Крыма вывезли также двоюродных братьев Асана и Азиза Ахтемовых.

Этих трех крымцев оккупанты осудили в прошлом году – Джеляла на 17, Асана Ахтемова на 15, а Азиза на 13 лет заключения – по сфальсифицированному обвинению в терроризме.

"На самом деле, первому заместителю главы Меджлиса Нариману Джелялу и крымскотатарским активистам братьям Ахтемовым российские власти отомстили за разрушение образа мирного "возвращения Крыма в родную гавань", - отмечает автор.

В преддверии ареста Джелял принимал участие в учредительном саммите Крымской платформы в Киеве 23 августа 2021 года. Он оставался одним из немногих политиков, не считавшихся с усилением репрессивной машины Кремля, и публично выступал в украинских медиа, называя оккупанта оккупантом. Его и братьев Ахтемовых оккупанты похитили из дома на ночь 4 сентября 2021 года.

Уже несколько недель с Джелялом нет связи. Адвокат Николай Полозов говорит, что этап – самая сложная часть жизни заключённого. Все, что угодно, может случиться именно во время транспортировки осужденных.

"То, что от Джеляля нет никакой информации, должно настораживать массу и заставить всех тщательно следить за действиями российской карательной системы" - отмечает Пашаев.

В Минусинске будет отбывать наказание и один из братьев Ахтемовых – Азиз. Он на днях вышел на связь с отцом, сообщил, что находится в Челябинске.

Родственники Азиза Ахтемова рассказали UA.SOUTH: этапирование будет длиться не менее месяца. По дороге в Сибирь Азиза и Наримана по несколько дней держали за решеткой в Краснодаре, Саратове и других российских городах.

Асана Ахтемова этапируют во Владимир – печально известный Владимирский централ. С ним нет связи.

Жена Наримана – Левиза Джелял – говорит: последний раз видела мужчину в августе. Тогда ей и родственникам позволили в течение четырех часов пообщаться с Нариманом.

Долгосрочная встреча для осужденных к строгому режиму не предусмотрена. Ее дают после этапирования и всего 1 раз в год.

Адвокат Николай Полозов называет этапирование в Сибирь климатическим давлением на политзаключенных, что является традицией советского ГУЛАГа. По его словам, цель режима – сломать диссидента, чтобы впоследствии он был безопасен для режима даже на свободе. Отрезать заключенного от общения с родственниками, детьми и защитниками – отработанный КГБ способ психологического давления.

Полозов приводит пример 60-летнего диссидента Алексея Горинова, которого в прошлом году осудили за дискредитацию армии. Время от времени его намеренно сажают в холодную камеру, чтобы заключённый простудился и постоянно болел. Там, куда везут Наримана и Азиза Ахтемовых, для таких пыток климат подходит почти в течение года. При этом доказать, что это пытка почти невозможно.

Еще одна проблема удаленных тюрем – усложнение адвокатского контроля за условиями содержания. Дорога из Крыма в Минусинск и обратно занимает почти неделю и требует больших затрат. Поэтому нужно искать местных адвокатов, которые будут посещать заключенных и получать по крайней мере минимальную информацию, чтобы не оставлять их наедине с тюремщиками.

Адвокат Николай Полозов говорит: в условиях тотального российского давления искать в Сибири не сотрудничающих с властью адвокатов бесполезно. Удастся найти хотя бы юриста, который будет посещать Наримана и братьев Ахтемовых, помогать им подавать жалобы и предоставить о них информацию родственникам.

Что известно о деле Наримана Джеляла и братьев Ахтемовых

4 сентября 2021 года в помещении первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла в селе Первомайское Симферопольского района российские силовики провели обыски . После этого политика вывезли в "Управление ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополь".

6 сентября 2021 года российский оккупационный суд в Симферополе взял под стражу замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова. Также суд арестовал Азиза и Асана Ахтемовых. Федеральная служба безопасности России заявила, что взрыв газопровода в оккупированном Крыму в августе 2021 г. якобы был организован украинской разведкой, к нему привлекались братья Ахтемовы и Джелялов.

Впоследствии защита Джелялова подала апелляцию на решение оккупационного "суда", который отправил его под стражу.

Позже кафиры поставили Джелялова на учет как "склонного к совершению террористических и экстремистских преступлений". 8 октября 2021 стало известно, что Наримана Джелялова оккупанты в Крыму перевели из СИЗО в психбольницу .

8 ноября 2021 года ему предъявили обвинение в контрабанде взрывного устройства "из-за таможенной границы Таможенного союза". После предъявления нового обвинения Джелялова допросили как обвиняемого, однако он воспользовался своим правом не давать показаний.

18 января 2022 года Джелялов ознакомился с материалами уголовного дела, возбужденного против него в оккупационном суде в Крыму, и заявил, что его арест - это незаконное преследование . Он отметил, что в материалах нет прямых объективных доказательств обвинений. Следствие опирается на предположения, не доказывающие ни умысла, ни мотивов. А это, по его словам, означает отсутствие состава преступления.

25 января 2022 года оккупационный суд в Крыму покинул Джелялова и братьев Ахтемовых в СИЗО до 23 февраля того же года. Заседание прошло в закрытом режиме, а суд ужесточились спецназначенцами Федеральной службы исполнения наказаний РФ.

13 сентября 2022 года прокуратура Автономной Республики Крым сообщила о подозрении "старшему следователю" и "судье", незаконно преследовавших крымского активиста и политика Наримана Джеляла.

21 сентября 2022 года оккупационный Верховный Суд Крыма вынес незаконный приговор Нариману Джелялу и братьям Ахтемовым. Их обвинили в совершении "диверсии" на газопроводе в Перевальном на территории временно оккупированного Крыма и осудили:

Наримана Джеляла к 17 годам лишения свободы;

Асана Ахтемова к 15 годам лишения свободы;

Азиза Ахтемова к 13 годам лишения свободы.

На следующий день, 22 сентября 2022, приговоры псевдосудов осудил Евросоюз. В заявлении отметили, что оккупационные власти особенно активно преследуют именно представителей крымскотатарского народа и эти действия усилились с начала полномасштабной войны РФ против Украины.