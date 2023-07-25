Об этом Суспільному Крим сообщил отец журналистки Бронислав Данилович.

По его словам, 24 июля Ирина была вывезена из СИЗО Симферополя в неизвестном направлении.

"Вчера все-таки вывезли Ирину, не знаем куда, но скорее всего в Краснодар. Не знаю как она перенесла этап. Неделю назад на свидании она мне говорила, что этап может не выдержать из-за боли и свиста в ухе", - рассказал он.

Мужчина отметил, что его дочь не получала в СИЗО медицинской помощи, несмотря на 8 месяцев болезни.

"В течение 8 месяцев болезни ее ни разу не осмотрел ЛОР-врач. Ей также не вернули похищенные работниками СИЗО личные разрешенные вещи. Даже украли книгу стихов В.Полозковой, мотивируя тем, что у нее проукраинская позиция", — добавил Данилович.