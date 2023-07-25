Незаконно осужденную крымскую журналистку Данилович перевели в тюрьму в РФ
Крымскую журналистку, общественную активистку и медсестру из Феодосии Ирину Данилович, которую россияне в Крыму незаконно приговорили к 7 годам заключения, этапировали в тюрьму в РФ
Об этом Суспільному Крим сообщил отец журналистки Бронислав Данилович.
По его словам, 24 июля Ирина была вывезена из СИЗО Симферополя в неизвестном направлении.
"Вчера все-таки вывезли Ирину, не знаем куда, но скорее всего в Краснодар. Не знаю как она перенесла этап. Неделю назад на свидании она мне говорила, что этап может не выдержать из-за боли и свиста в ухе", - рассказал он.
Мужчина отметил, что его дочь не получала в СИЗО медицинской помощи, несмотря на 8 месяцев болезни.
"В течение 8 месяцев болезни ее ни разу не осмотрел ЛОР-врач. Ей также не вернули похищенные работниками СИЗО личные разрешенные вещи. Даже украли книгу стихов В.Полозковой, мотивируя тем, что у нее проукраинская позиция", — добавил Данилович.
- 28 декабря 2022 года "Феодосийский городской суд" объявил приговор по делу медсестры и журналистки Ирины Данилович. Ее "приговорили" к 7 годам лишения свободы по обвинению в хранении самодельного взрывного устройства.
- МИД Украины решительно осудило "приговор" Данилович. Там подчеркнули, что во время пребывания в заключении и в течение судебного "разбирательства дела" были зафиксированы неоднократные случаи применения в отношении Даниловича средств морального и физического давления, а также откровенное игнорирование необходимости медицинского ухода.
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