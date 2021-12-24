Незаконно ездила в оккупированный Крым: модель из РФ не пустили в Украину
23 декабря пограничники не пустили в Украину российскую модель, неоднократно ездившую во временно оккупированный Крым
Об этом пишет пресс-центр МВД.
Россиянка прилетела в аэропорт "Киев" из Варшавы. При оформлении и проведении мероприятий по контролю пограничники выяснили, что она неоднократно посещала оккупированный Россией Крым, нарушая украинское законодательство.
Сотрудники Госпогранслужбы установили, что женщина 2000 года рождения последний раз ездила полуостров в июле 2021 года, когда участвовала в модельных съемках. Она прилетела туда из Москвы.
В связи с этим гражданке отказали в пересечении границы Украины и запретили въезд на три года, а также привлекли к админответственности по ст. 204.2. КУоАП "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".
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