Нанесение превентивных ударов по белорусским военным объектам снизит способность россиян, - генерал Кривонос
Незаконно аннексированные регионы Украины были внесены в конституцию РФ
Незаконно аннексированные в результате псевдореферендума "ДНР", "ЛНР", Запорожская и Херсонская области официально внесены в Конституцию России
Новая редакция основного закона опубликована на портале правовой информации.
- Напомним, 20 сентября оккупанты в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожье приняли решение провести "референдумы" о присоединении этих территорий к РФ. "Референдумы" продолжались с 23 по 27 сентября. В домах херсонцев просили "правильно" проголосовать под дулами автоматов. Голосовали также россияне, приехавшие в Херсон . Также собиратели голосов "референдума" просили проголосовать за умерших и за выехавших.
- Вчера Путин впервые прокомментировал псевдореферендумы РФ в Украине. Он признал, что организаторы "референдума" нарисовали нужные цифры так что "не было ни желания что-то подправлять, что-то подчищать, или что-то добавлять":
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