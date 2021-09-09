Незаконная передача участков в центре Киева на 150 млн грн: ГБР пришло с обысками в КГГА
Следователи Государственного бюро расследований выявили факты злоупотребления служебным положением должностными лицами КГГА при передаче в пользование частному обществу земельных участков и помещения в центре Киева
Об этом сообщила пресс-служба бюро.
Установлено, что должностные лица КГГА передали недвижимость, расположенную на улицах Крещатик и Грушевского, по заниженной стоимости и без аукциона.
По предварительным данным, нанесен ущерб на сумму более 150 млн гривен.
Чиновники КГГА провели эту сделку под предлогом внесения изменений инвестиционный договор.
ГБР провело обыски в помещениях Департамента экономики и инвестиций и Департамента земельных ресурсов, а также КП "Киевское инвестиционное агентство".
Проверяется причастность депутатов горсовета.
Продолжаются следственные действия в деле по статье "злоупотребление властью или служебным положением".
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