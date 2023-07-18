Не о мосте и зерновом соглашении. Об очередном бл*дстве уродов из Офиса президента.

Вдруг лента мне вынесла висер Арахамии. И не только его — но и всей медиа-п*здоты ермачной.

Которая у нас уже целое утро массово бьет плохие местные власти, которые не на то средства тратят. Дроны, понимаешь, не покупают, пока россияне уже целые ТРЦ под заводы производства БПЛА превратили.

Собственно, это явно новая медиа-кампания ОПшных бл*дей, которым надо любой повод, чтобы плохих мэров отварить.

И тут меня немножко поплавило.

Дело даже не в том, что упомянутые барабаны и овощерезки покупали назначенные Зеленским руководители РГА.

Читайте также: Об "армии дронов" и компетентности

И даже не в том, кто такой Арахамия, и сколько именно с ним связывают злоупотреблений и до войны, и во время нее.

А в том, когда ты видишь вот такие скрины, как на втором фото.

Итак, теле(к)анал "фридом"/дурдом, тот самый, который является рупором "хороших узких", заменивший нормальное иновещание, который говорит по-русски в едином телемарафоне - у нас вот покупает почти на 10 лям новогодний сериал "Санаторий незабудка" . Это не шутка – это реальный скрин реальной закупки с "Прозорро".

Мы сейчас на Цензор.НЕТ со скрипом один миллион собираем на те же FPV-дроны "Дикие шершни" для 3 бригад - люди последнее отдают, чтобы ребятам было чем врага бить.

И здесь санаторий незабудка.

Циничные вы чудовища. То есть стадионы во время войны делать плохо. Окей – согласен. Могут подождать.

Кстати, у меня вопрос — а как именно местные власти могут начать финансировать армию, если на следующий день с подачи Татарова к ним прибежит ГБР с ментами и сбушниками, устроит маски-шоу, обвинит в нецелевом использовании средств местных бюджетов и через ручные суды снесет с должности.

Читайте также: Брусчатка, кино и местное самоуправление

Кстати, знаю кучу примеров по стране, когда местные власти помогают своим частям, но делают это непублично. Именно потому, что понимают, что это нормально сделать не получится. Ибо на следующий день это использует мразь из ОП для своих политических разборок.

Зато финансировать на миллиарды гривен телепомойки, по-русски славящие Зеленского с Ермаком — это ок, это целевые расходы.

Как же задолбало заниматься этими крысиными разборками.

Кто, сука, мешает Министерству обороны, президенту, монобольшинству, ручному Кабмину принимать решение о развитии того же дроноводства и их производства?

Кто в апреле этого года руками мистера Федорова заявил всем школам БПЛА, что денег из бюджета больше нет, крутитесь сами как хотите? Тоже мэры с овощерезками?

Как же я ненавижу эту подлую гниль. Которая единственное, чем может заниматься – это мелкими подлыми интригами. Выезжая на подвиг ВСУ и помощь Запада.

Ларечники с*раные.

Источник

Об авторе. Богдан Буткевич, журналист

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.