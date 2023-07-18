Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение "Незабудка" на 10 миллионов. Во время войны...
OPINION

"Незабудка" на 10 миллионов. Во время войны...

18 июля, 2023 вторник
12:07
Мнение Богдан Буткевич

На телеканале FreeДОМ заказали новогодний сериал "Санаторий "Незабудка" стоимостью 10 миллионов гривен

Не о мосте и зерновом соглашении. Об очередном бл*дстве уродов из Офиса президента.

Вдруг лента мне вынесла висер Арахамии. И не только его — но и всей медиа-п*здоты ермачной.

Которая у нас уже целое утро массово бьет плохие местные власти, которые не на то средства тратят. Дроны, понимаешь, не покупают, пока россияне уже целые ТРЦ под заводы производства БПЛА превратили.

Собственно, это явно новая медиа-кампания ОПшных бл*дей, которым надо любой повод, чтобы плохих мэров отварить.

И тут меня немножко поплавило.

Дело даже не в том, что упомянутые барабаны и овощерезки покупали назначенные Зеленским руководители РГА.

Читайте также: Об "армии дронов" и компетентности

И даже не в том, кто такой Арахамия, и сколько именно с ним связывают злоупотреблений и до войны, и во время нее.

А в том, когда ты видишь вот такие скрины, как на втором фото.

Итак, теле(к)анал "фридом"/дурдом, тот самый, который является рупором "хороших узких", заменивший нормальное иновещание, который говорит по-русски в едином телемарафоне - у нас вот покупает почти на 10 лям новогодний сериал "Санаторий незабудка" . Это не шутка – это реальный скрин реальной закупки с "Прозорро".

Мы сейчас на Цензор.НЕТ со скрипом один миллион собираем на те же FPV-дроны "Дикие шершни" для 3 бригад - люди последнее отдают, чтобы ребятам было чем врага бить.

И здесь санаторий незабудка.

Циничные вы чудовища. То есть стадионы во время войны делать плохо. Окей – согласен. Могут подождать.

Кстати, у меня вопрос — а как именно местные власти могут начать финансировать армию, если на следующий день с подачи Татарова к ним прибежит ГБР с ментами и сбушниками, устроит маски-шоу, обвинит в нецелевом использовании средств местных бюджетов и через ручные суды снесет с должности.

Читайте также: Брусчатка, кино и местное самоуправление

Кстати, знаю кучу примеров по стране, когда местные власти помогают своим частям, но делают это непублично. Именно потому, что понимают, что это нормально сделать не получится. Ибо на следующий день это использует мразь из ОП для своих политических разборок.

Зато финансировать на миллиарды гривен телепомойки, по-русски славящие Зеленского с Ермаком — это ок, это целевые расходы.

Как же задолбало заниматься этими крысиными разборками.

Кто, сука, мешает Министерству обороны, президенту, монобольшинству, ручному Кабмину принимать решение о развитии того же дроноводства и их производства?

Кто в апреле этого года руками мистера Федорова заявил всем школам БПЛА, что денег из бюджета больше нет, крутитесь сами как хотите? Тоже мэры с овощерезками?

Как же я ненавижу эту подлую гниль. Которая единственное, чем может заниматься – это мелкими подлыми интригами. Выезжая на подвиг ВСУ и помощь Запада.

Ларечники с*раные.

Источник

Об авторе. Богдан Буткевич, журналист

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Кино
Украина
Война с Россией
Читайте также:
російські військові окупанти
17 июля, 2023 понедельник
Российская армия мощно контратакует на Купянском направлении, - депутат Харьковского облсовета
18 июля, 2023 вторник
"Мы настаиваем": Кулеба призвал всех членов МКС выполнить условие ареста Путина
Кримський міст
18 июля, 2023 вторник
Повреждение Крымского моста ухудшило логистику окупантов на юге Украины, - ISW
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.95
    Продажа 41.96
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
18 июля
15:00
Для массовки: на ВОТ Запорожской области студентов заставили помогать водителям на дороге в Крым
14:59
Даниил Гетманцев
Гетманцев: планируемые реформы налоговой и таможни идут в разрез с законом о госслужбе
14:58
Эксклюзив
Оккупанты пытаются вытеснить ВСУ с левобережья Днепра, - депутат Херсонского областного совета Хлань
14:57
Иран
Иран заявил о поддержке территориальной целостности Украины
14:45
Эксклюзив
Украине нужно развивать культурные институты, чтобы дать ответ, в частности, на демографические вызовы, - Глебовицкий
14:44
Украинский паспорт поднялся в мировом рейтинге Henley & Partners
14:32
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:28
Дети Героев теряют возможность получить качественное образование от государства, - Татуся Бо
14:27
Сливала информацию о беспилотниках: СБУ сообщила о подозрении в коллаборанстве военной-контрактнице
14:16
У Путина заявили об "определенных рисках" в случае возобновления "зернового соглашения" без участия РФ
14:14
Контрнаступление продолжается не так быстро, как хотелось бы, но у Украины есть очевидное преимущество, – Сырский
14:05
Обновлено
Суд не удовлетворил ходатайство защиты об отводе судьи по делу эксразведчика Романа Червинского
14:05
OPINION
А, может, Путин приказал взорвать Керченский мост?
14:01
Эксклюзив
Никаких экономических перспектив в составе РФ у Крыма нет, - представитель Краевого совета украинцев Крыма Иванец
14:01
Эксклюзив
Как во времена Януковича: поставщики Минобороны жалуются на давление и уголовные дела, - член Антикоррады Дана Яровая
13:56
Глазные капли можно использовать вместо инъекций для лечения некоторых заболеваний сетчатки, - ученые
13:52
Обсудили экспорт зерна и безопасность портов: Зеленский провел заседание Ставки
13:38
"Кажется, мы нашли вариант": Ткаченко рассказал о внедрении английского языка в кинотеатрах
13:38
Роналду: я на 100% уверен, что не вернусь в европейский футбол
13:30
В Нафтогазе объяснили, как вернуть переплату за газ при смене поставщика
13:22
В РФ заявили о задержании "агента СБУ": просила взорвать ГЭС и затопить ее город
13:15
Министерство ветеранов игнорирует необходимость создания инклюзивного общества, - волонтер Татуся Бо
13:09
На Мелитопольском направлении раздалось 6 взрывов, - мэр Федоров
13:07
В Украине будет сухая и солнечная погода до выходных: прогноз на неделю от Натальи Диденко
13:02
Эксклюзив
Не стоит гнаться за модой и крутизной, F-16 не слишком уступает F-35, - авиаэксперт Криволап
12:58
ЕСПЧ
"В заявлении в суд изложили все мифы российской пропаганды": Украина выиграла у ЕСПЧ дело по иску РФ
12:51
В КГГА заявили, что проезд в общественном транспорте должен стоить 30 грн
12:49
Российский истребитель пытался перехватить американский самолет ТС-12 в Сирии
12:36
СБУ сообщила о новом подозрении экс-директору Russia Today, призывавшему топить украинских детей
12:26
На замену тем, которые передал Украине: бундесвер заказал у Rheinmetall боеприпасов на 1,2 млрд евро
12:08
Японские иллюстраторы планируют использовать возможности ИИ для создания новой манги
11:51
В результате непогоды обесточено более 100 населенных пунктов в 4 областях Украины
11:33
Россияне уменьшили количество кораблей в Черном море, но и в дальнейшем удерживают там два ракетоносителя
11:29
Обновлено
ДТП в Кировоградской области 16 июля: количество погибших возросло до 4, водителю сообщили о подозрении
11:18
Россияне нанесли удары по 10 областям Украины: за сутки погибли 6 человек, 25 ранены
11:11
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Россияне пытаются давить на участках фронта Купянск – Сватово – Кременная, это протяженность 120-150 км, – Згурец
11:10
Эксклюзив
На Бахмутском направлении изменилась конфигурация российских войск, однако качество осталось прежним, - майор Кудряшов
11:09
Обновлено
Владельцев киевского банка подозревают в помощи подпольным онлайн-казино отмыть почти 5 млрд грн
11:05
Уоллес назвал Украину боевой лабораторией, экспериментирующей с оружием и технологиями для борьбы с РФ
10:55
В Австралии на пляж вынесло таинственный предмет – вероятно, обломок космической ракеты
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV