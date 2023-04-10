Нейтральный Китай более привлекателен для всех полюсов конфликта, - дипломат Ельченко
Китай никогда не пойдет на открытую конфронтацию ни с Западом, ни с Россией, поэтому нужно работать над тем, чтобы он остался на нейтральной позиции
Об этом в эфире "Еспресо" рассказал дипломат, бывший постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.
"Я не думаю, что реалистично ожидать, что Китай станет полностью на нашу сторону, на сторону цивилизованного мира. Для западных стран главное – зацементировать нейтральность Китая. Нейтральный Китай гораздо более полезен, даже в смысле определенного посредничества", – отметил он.
По мнению Ельченко, Китай – один из мировых лидеров, серьезная, серьезная страна и от ее позиции очень многое зависит.
"Нейтральность Китая – это тот реализм, на который нужно принять и работать, чтобы он дальше оставался на такой позиции. КНР с одной стороны зависит от российских природных ресурсов, а с другой – от объемов торговли с западным миром. Китай никогда не пойдет на открытую конфронтацию с Западом из-за экономической зависимости - ему нужно куда-то продавать товары. Без этого экономика точно зачахнет.С другой стороны, чтобы их производить - Китаю нужны дешевые энергоносители из РФ. Поэтому он также никогда не пойдет на явную конфронтацию с РФ. Именно поэтому, я считаю, что нейтральная позиция наиболее реальна и наиболее привлекательна для всех полюсов этого конфликта", - подытожил дипломат.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.23
Покупка 37.23Продажа 38.06
-
EUR
Покупка 40.24Продажа 41.11
- Актуальное
- Важное