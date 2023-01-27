Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

Президент Украины отреагировал на позицию главы МОК Томаса Баха, заявившего о намерении рассмотреть допуск спортсменов РФ и Беларуси к участию в международных соревнованиях, если они не поддерживают войну в Украине.

"Любое нейтральное знамя российских спортсменов запятнано кровью. Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего главы МОК. Неоднократно с ним говорил и так и не услышал, как он собирается защищать спорт от пропаганды войны, если вернет российских спортсменов в международные соревнования. Мы сделаем. все, чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния государства-террориста, который просто неизбежен, если российские спортсмены будут участвовать в соревнованиях. И тем более – в парижской Олимпиаде", - сказал Владимир Зеленский.

Президент также пригласил Баха в Бахмут.

"Украинские спортсмены вынуждены защищать жизнь своих близких и свободу нашего народа от российской агрессии. Российские удары унесли жизни сотен и сотен украинцев и украинок, которые могли обогатить мировой спорт своим талантом. Приглашаю господина Баха в Бахмут, чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует", - говорится в видео.

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