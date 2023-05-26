Нейтралитет в условиях войны России против Украины не является выходом, - представитель США при ОБСЕ

Об этом сказал постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер во время 15-го ежегодного Киевского Форума безопасности, основанного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

"То, что мы наблюдаем на сегодняшний день, - это столкновение систем. Впервые со времен Второй мировой войны мы видим такую геополитическую конкуренцию. Происходящее в России, Беларуси, Украине, южном Кавказе, на границах с Ираном и Сирией, в Китае и Северной Корее. Снова мы имеем демократические страны с одной стороны и автократии - с другой. И это столкновение систем происходит на трех уровнях", - сказал он.

Второе измерение этого противостояния, сказал представитель США при ОБСЕ, происходит на уровне институтов стран.

"С одной стороны, мы имеем демократические системы, где полномочия идут снизу вверх, в противном случае - полномочия спускаются только сверху и нет системы взаимного контроля и противовесов, нет политического плюрализма", - отметил он.

"На третьем уровне мы видим столкновение систем, проявляющееся в международной системе. Одни страны уважают международное право, Хартию Организации Объединенных Наций, правила и обычаи, зафиксированные в Женевских документах. И здесь Россия нарушила все мыслимые и немыслимые правила и процедуры вышеупомянутых документов", – сказал Майкл Карпентер.

"Украина должна победить этот императив, который должен определять успех для демократических систем и международного порядка на всех трех вышеупомянутых уровнях. Поэтому мы должны предоставить всю необходимую политическую, экономическую помощь, чтобы весь свободный мир стоял рядом с Украиной", - добавил представитель США в ОБСЕ.

"Военный нейтралитет в условиях этой войны не является выходом, потому что тогда мы снова сталкиваемся со всеми тремя уровнями системных конфликтов. Сейчас страны готовы инвестировать в победу Украины, в демократические институты, рассматривать вопросы комплексной безопасности, и только вместе мы можем достичь этого видения" , – подытожил он.